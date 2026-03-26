El espectacular regreso de Jadon Sancho al BVB cuenta con un defensor de renombre

Desde hace días se habla de un nuevo regreso del delantero. Según informaciones del diario *Bild*, el BVB, y en particular su presidente Hans-Joachim Watze, está interesado, aunque solo bajo ciertas condiciones. Así, a pesar de que el traspaso sería gratuito, no se pagaría ninguna prima por fichaje y se ofrecería al jugador un salario de un máximo de cinco millones de euros más bonificaciones.

Sancho se incorporó al Dortmund en 2017 procedente de la cantera del Manchester City y se convirtió en titular a partir de 2018. En 2021 fichó por el Manchester United por 85 millones de euros, pero nunca llegó a cuajar en el equipo. En el invierno de 2024 regresó al BVB cedido por medio año. Posteriormente, el ManUnited lo cedió por un año al Chelsea FC. En el último año de su contrato fue cedido de nuevo, esta vez al Aston Villa. Con el cuarto clasificado de la Premier League, solo ha sumado un gol y tres asistencias en 31 partidos.