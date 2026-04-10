El deseo de Yamal choca con la política de Fleck en el derbi

El Barcelona se prepara para enfrentarse a su vecino, el Espanyol, mañana sábado, en la jornada 31 de la Liga española.

El Barça llega con ventaja en la Liga y debe dosificar fuerzas para intentar una remontada el martes en la Liga de Campeones.

El Barcelona lidera la clasificación de La Liga con 76 puntos, a 7 puntos de su inmediato perseguidor, el Real Madrid.

Según Sport, es momento de rotar: Hans Flick recurrirá al banquillo para dar minutos a los menos habituales.

Aun así, algunos titulares se mantendrán, pues el Real Madrid podría recortar la ventaja a 4 puntos si vence al Girona este viernes.

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