El Bayern de Múnich confirma que el lateral izquierdo se marchará como agente libre este verano

El director deportivo del Bayern de Múnich, Max Eberl, elogió la contribución del defensa al equipo, tanto dentro como fuera del campo. Destacó que la profesionalidad y el carácter de Guerreiro lo convirtieron en una pieza fundamental para el ambiente en el vestuario durante su etapa en el club, incluso en los periodos de transición del gigante alemán.

Eberl declaró: «Queremos dar las gracias a Rapha por el tiempo que hemos compartido juntos: siempre se podía contar con él en el campo y, además, personas con su carácter enriquecen cualquier vestuario. Las conversaciones con él eran buenas, basadas en la confianza y el entendimiento. Ahora nos centramos juntos en nuestros objetivos hasta el verano; juntos queremos lograr mucho más».