Harry Kane y el Bayern de Múnich: parece que encajan a la perfección. El inglés de 32 años se encuentra en el mejor momento de su carrera, y al campeón récord le gustaría renovar su contrato, vigente hasta 2027. Sin embargo, ahora el presidente del Bayern, Uli Hoeneß, lanza una advertencia.
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¿Dejará Harry Kane el Bayern de Múnich? Uli Hoeneß advierte sobre Arabia Saudí
Aún quedan por celebrar las conversaciones sobre el futuro del delantero más allá de 2027, pero en el Bayern siguen mostrándose tranquilos. Al fin y al cabo, Kane «no ha hecho uso de su cláusula de rescisión, lo que significa, en cualquier caso, que seguirá bajo contrato aquí hasta el verano de 2027», se alegró Hoeneß en una entrevista con la revista *kicker*.
En el contrato de Kane figuraba una cláusula de rescisión mediante la cual el delantero estrella podría haber abandonado el FCB en el verano de 2026 por un traspaso de entre 60 y 70 millones de euros, pero habría tenido que activarla a más tardar en febrero, cosa que Kane no hizo.
Kane, dispuesto a renovar su contrato con el Bayern
«Por lo que oigo y percibo», dijo ahora Hoeneß, «él y su familia se sienten muy a gusto aquí». Sin embargo, el presidente honorario añadió inmediatamente una advertencia: «Pero nunca se sabe, si llega un saudí y pone un montón de dinero sobre la mesa… ¡Pero se siente tan a gusto!».
El factor de bienestar es una condición importante para Kane, un hombre de familia, por lo que en el pasado había subrayado en varias ocasiones que veía con buenos ojos una renovación en Múnich. «Estoy seguro de que en los próximos meses habrá conversaciones sobre el futuro y los planes del Bayern», dijo Kane a finales de noviembre. No podía imaginar «que algo vaya a cambiar en un futuro próximo».
Si por Hoeneß fuera, tampoco debería cambiar nada en el rendimiento de Kane en un futuro próximo, ya que la superestrella podría «jugar a este nivel al menos otros tres o cuatro años», porque «es un profesional perfecto que cuida su cuerpo. Siempre está en rehabilitación, con los fisioterapeutas».
Harry Kane: Estadísticas de la temporada 2025/26
Concurso
Partidos
Goles
Asistencias
Bundesliga
26
31
5
Liga de Campeones
9
10
-
Copa DFB
4
6
-
Supercopa
1
1
-