En las últimas semanas, varios clubes europeos de primer nivel se han interesado por el delantero de 21 años del Club Brugge. Entre ellos, el Borussia Dortmund, el Bayer Leverkusen, el Arsenal y el Tottenham Hotspur.
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¿Competencia para el BVB? El Atlético de Madrid quiere a un jugador de la sub-21 alemana
Tresoldi se formó en las categorías inferiores del Hannover 96. El verano pasado fichó por el Club Brugge belga por 7,5 millones de euros y allí causó sensación. En todas las competiciones, ha marcado 19 goles y ha dado siete asistencias en 56 partidos oficiales. Su contrato está vigente hasta 2029. Al parecer, el Brugge pide unos 30 millones de euros por su traspaso.
Nacido en Cagliari en 2004, hijo de madre argentina y padre italiano, se mudó a Alemania en 2017. En una entrevista con la Gazzetta dello Sport reveló que su equipo soñado no está en la Bundesliga ni se llama Atlético de Madrid. «El sueño de jugar en el Milan está en mi cabeza. Pienso en ello cada mañana al levantarme», dijo Tresoldi. «Ese es el sueño que me impulsa a trabajar duro cada día».
Nicolo Tresoldi tendría una dura competencia en el Atlético de Madrid
A nivel de selección, Tresoldi podría jugar con Argentina, Italia o Alemania, pero hasta ahora solo ha actuado con Alemania. Actualmente está en la sub-21, donde ha marcado doce goles en 24 partidos, y algunos piden que Julian Nagelsmann lo convoque para el Mundial.
Si fichara por el Atlético, competiría por un puesto con Julián Álvarez y Alexander Sörloth, dos delanteros de alto nivel. Antoine Griezmann, de 35 años, dejará el club este verano para fichar por el Orlando City.