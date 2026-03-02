Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Catarina Macario USWNT vs ChinaGetty Images
Ameé Ruszkai

Traducido por

Calendario televisivo de la USWNT 2026: partidos, resultados, retransmisiones en directo y cómo ver al equipo femenino de Estados Unidos

Una guía completa del año de Estados Unidos, incluyendo los partidos de clasificación para la Copa Mundial Femenina de 2027.

La selección femenina de Estados Unidos entró en una nueva era en 2024, con Emma Hayes causando un impacto inmediato en un grupo que necesitaba precisamente eso. A las pocas semanas de comenzar su nuevo trabajo, la exentrenadora del Chelsea llevó a Estados Unidos al oro olímpico, enviando un mensaje al resto del fútbol femenino al comenzar un nuevo ciclo de la Copa del Mundo.

La cuatro veces campeona del mundo sufrió su eliminación más temprana de la Copa Mundial Femenina en Australia en 2023 y, como consecuencia, Vlatko Andonovski dejó su cargo de seleccionador. Por lo tanto, ha sido una alegría para la nación ver al equipo volver tan pronto a un nivel ganador. Ahora, con mucho tiempo por delante hasta el próximo gran torneo, la Copa Mundial Femenina de 2027, Hayes puede centrarse en desarrollar a esta emocionante generación de jugadoras jóvenes, asegurándose de que estén preparadas para disputar la Copa del Mundo.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber sobre el calendario de la selección femenina de Estados Unidos, sus partidos y resultados, y cómo ver al equipo en 2026...

  • Jameese Joseph and Croix BethuneGetty Images

    ¿Qué partidos ha disputado la selección femenina de fútbol de Estados Unidos en 2026?

    La selección femenina de Estados Unidos comenzó el año en enero con dos partidos amistosos, recibiendo a Paraguay y Chile y ofreciendo dos actuaciones dominantes para empezar 2026 de una manera muy positiva. La victoria sobre Chile llamó especialmente la atención, ya que fue conseguida por la alineación más inexperta del equipo en más de 20 años.

    • Anuncios

  • ¿Cuál es el calendario de la selección femenina de fútbol de Estados Unidos para 2026?

    La Federación Estadounidense de Fútbol tiene tres partidos oficiales más en el calendario de la selección femenina de Estados Unidos para 2026, los que componen la SheBelieves Cup, que volverá en marzo y en la que la actual campeona olímpica se enfrentará a Argentina, Canadá y Colombia. A continuación habrá cuatro parones internacionales oficiales, incluida la ventana de noviembre, en la que Estados Unidos participará en el Campeonato Femenino de la CONCACAF. Los cuatro mejores equipos de ese torneo se clasificarán para la Copa Mundial Femenina de 2027, y habrá dos plazas más en juego en el torneo intercontinental de play-off.

  • Trinity Rodman and Reilyn Turner, USWNTGOAL

    Cómo ver a la selección femenina de fútbol de Estados Unidos en 2026

    Los derechos para retransmitir los partidos de la selección femenina de fútbol de Estados Unidos son los mismos que los de la selección masculina y se reparten entre varias cadenas. Para los espectadores de habla inglesa, los derechos los poseen Warner Bros y Discovery Sports, y todos los partidos se retransmiten en directo en Peacock y Max (antes HBO Max). Aproximadamente el 50 % de los partidos también se retransmiten en directo a través de los canales TNT Sports.

    Los canales Turner están disponibles a través de servicios de streaming como Sling TV y DirecTV Stream.

    Para los espectadores de habla hispana, los derechos los tiene actualmente Telemundo Deportes, que retransmite los partidos en Peacock, Telemundo y Universo.

    Descubre más sobre los mejores paquetes para ver la USWNT aquí.

    Ve la USWNT en directo en Peacock
    Suscríbase hoy mismo

  • Calendario y resultados de la selección femenina de fútbol de Estados Unidos en 2026

    FechaHoraPartidoCompeticiónLugar
    24 de enero2:30 p. m. PT / 5:30 p. m. ETSelección femenina de fútbol de Estados Unidos 6-0 ParaguayAmistosoDignity Health Sports Park, Carson
    27 de enero7 p. m. PT / 10 p. m. ETSelección femenina de Estados Unidos 5-0 ChileAmistosoHarder Stadium, Santa Bárbara
    1 de marzo2 p. m. PT / 5 p. m. ETSelección femenina de Estados Unidos 2-0 ArgentinaCopa SheBelievesGeodis Park, Nashville
    4 de marzo3:45 p. m. PT / 6:45 p. m. ETSelección femenina de Estados Unidos contra CanadáCopa SheBelievesScottsMiracle-Gro Field, Columbus
    7 de marzo12:30 p. m. PT / 3:30 p. m. ETSelección femenina de Estados Unidos contra ColombiaCopa SheBelievesEstadio Sports Illustrated, Harrison

    Los partidos restantes para 2026 se anunciarán a su debido tiempo.

SheBelieves Cup
USA crest
USA
USA
Canada crest
Canada
CAN
0