Bernardo Silva comunica oficialmente al Manchester City que quiere marcharse

Desde hace tiempo se vincula al jugador de 31 años con un posible fichaje por la Liga, y se afirma que su prioridad sigue siendo jugar en el Barça. Su agente, Jorge Mendes, se ha mostrado muy activo sondeando a varios grandes clubes europeos; se cree que el Atlético de Madrid, la Juventus y el Nápoles también están en las conversaciones, mientras evalúan la viabilidad de un acuerdo. Sin embargo, su fichaje por el Spotify Camp Nou está lejos de estar garantizado. Las limitaciones económicas del Barcelona siguen siendo un obstáculo, y hay dudas internas sobre si necesitan otro centrocampista creativo dada la profundidad actual de su plantilla. Según se informa, Silva estaría dispuesto a aceptar una reducción salarial para que el fichaje se haga realidad, pero el club catalán podría dar prioridad a otras posiciones, como un nuevo delantero o refuerzos defensivos.

Más allá de las fronteras de Europa, la Liga Profesional de Arabia Saudí ha mostrado un gran interés, y varios clubes están dispuestos a ofrecer al internacional portugués un salario desorbitado para que se convierta en el último fichaje de renombre en Oriente Medio. Del mismo modo, la Major League Soccer representa una vía viable.