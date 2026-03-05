Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Real Madrid CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

Álvaro Arbeloa reacciona ante la llegada de Jude Bellingham a Londres en medio de las lesiones del Real Madrid

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, se ha pronunciado sobre la decisión de permitir que Jude Bellingham busque tratamiento especializado en el extranjero. Mientras los blancos atraviesan una crisis de lesiones cada vez mayor y un bajón en su rendimiento en la liga, el técnico sigue confiando en la supervisión médica del club sobre sus grandes estrellas.

  • Las estrellas del Real Madrid se van al extranjero para recibir tratamiento

    Madrid se enfrenta actualmente a una importante crisis de disponibilidad de jugadores en un momento crucial de la temporada. Bellingham ha viajado a Londres para someterse a una rehabilitación especializada por una lesión en el tendón de la corva, mientras que Kylian Mbappé ha regresado a Francia para recuperarse de una lesión de rodilla que le ha estado molestando desde principios de año.

    La decisión de permitir que ambas superestrellas abandonen España para recibir tratamiento ha sorprendido a los fieles seguidores del Madrid, aunque Arbeloa se apresuró a aclarar que estos viajes forman parte de un plan de recuperación altamente coordinado, diseñado para que ambos jugadores recuperen su plena forma lo antes posible.

    • Anuncios
  • Villarreal CF v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Gestión de lesiones para Bellingham y Mbappé

    En la rueda de prensa previa al partido contra el Celta de Vigo, se le preguntó a Arbeloa sobre el tratamiento de las lesiones de Bellingham y Mbappé, quienes se encuentran recibiendo tratamiento en el extranjero. Explicó que siguen bajo la supervisión del equipo médico del club y que su estado está mejorando.

    «Todo lo relacionado con las lesiones de Bellingham y Mbappé está siendo gestionado a la perfección por los servicios médicos y el departamento de preparación física del Real Madrid. Han estado en Londres y París con profesionales de los servicios médicos del club. Todo está siendo supervisado por el Real Madrid», afirmó Arbeloa.

  • Las esperanzas de ganar el título se desvanecen en el Bernabéu

    El momento en que se han producido estas lesiones no podía ser peor para el equipo de Arbeloa, que ha visto cómo su defensa del título de La Liga se tambaleaba tras las derrotas consecutivas ante Osasuna y Getafe. Estos resultados han permitido al Barcelona de Hansi Flick establecer una ventaja de cuatro puntos en lo alto de la tabla, lo que deja al Madrid sin margen de error.

    Aunque el club ha confirmado que los especialistas franceses están de acuerdo con el «tratamiento conservador» que se está aplicando actualmente a Mbappé, la ausencia del francés se notó mucho en la reciente derrota por 1-0 ante el Getafe. La lista de lesionados del Real Madrid también se alargó después de que Rodrygo sufriera una lesión en el ligamento cruzado anterior que puso fin a su temporada.

  • Athletic Club v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Una semana decisiva para los blancos

    El Madrid vuelve a la acción el viernes, cuando reciba al Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu. Con cuatro puntos de diferencia con el Barcelona, la victoria es esencial para mantener la presión sobre el líder de la liga antes de que se intensifique el calendario europeo.

    A continuación, el equipo centrará su atención en el importante partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City la próxima semana. Aunque no se espera que Bellingham vuelva a la convocatoria hasta abril, sigue habiendo una pequeña esperanza de que Mbappé pueda participar de alguna manera en el choque europeo.

Primera División
Celta Vigo crest
Celta Vigo
CEL
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
0