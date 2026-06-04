¡Nadie lo esperaba! El Bayer Leverkusen anuncia una gran sorpresa en el banquillo

El técnico de 42 años reemplaza al danés Kasper Hjulmand, cuyo cese se preveía desde hacía semanas. Martínez, procedente del FC Toulouse de la primera división francesa, es el segundo español en el banquillo del club tras Xabi Alonso.

«Hemos analizado a fondo qué entrenador encaja mejor en la próxima fase de desarrollo del Bayer 04», declaró el director deportivo Simon Rolfes. «Carles Martínez ha desarrollado con éxito a numerosos jugadores jóvenes en Toulouse y ha convertido a un equipo con carácter internacional en una unidad sólida».

Firma un contrato de dos años. La temporada pasada llevó al Toulouse al noveno puesto y en 2023 ganó la Copa como segundo entrenador del club. «Carles es un entrenador con principios claros y una visión de juego moderna», afirmó Rolfes. «Estamos convencidos de que puede dar el impulso adecuado para nuestro futuro deportivo». Su contrato en Francia había finalizado al terminar la temporada.