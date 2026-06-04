Según The Athletic, Liverpool se ha sumado a la puja por el extremo de 19 años y ha contactado con RB Leipzig para negociar. El club inglés tendría ahora más opciones de fichar a Diomande, como ya informó el medio a finales de mayo.
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¡Se avecina un espectacular duelo por el fichaje! Yan Diomande podría reportar 130 millones de euros al RB Leipzig
Estas declaraciones contradicen los rumores que indicaban que Diomande ya había dado el visto bueno al París Saint-Germain para fichar. El jugador, seguidor del club desde niño, afirmó: «Soy del PSG desde pequeño. Creo que mi padre también seguía al PSG. Pero no pienso en el futuro, estoy concentrado en el Mundial. Ya veremos qué pasa después».
Además, el jugador ha elogiado en varias ocasiones al Liverpool: «Me gustaría jugar allí; es el sueño de mi padre y el mío».
Los rumores persisten porque Liverpool busca un extremo derecho que reemplace a Mohamed Salah, quien dejará Anfield este verano.
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Liverpool y PSG inflan el precio de Diomande: ¿cobrará RB Leipzig hasta 130 millones?
Dos grandes clubes con alto poder adquisitivo, que además son los equipos del corazón de Diomande, pujan por él tras su brillante temporada de debut en la Bundesliga. Esta situación le viene de perlas al RB Leipzig. Según The Athletic, el club podría venderlo por los 130 millones de euros que exige.
De confirmarse, el marfileño ascendería al segundo puesto de los traspasos más caros de la Bundesliga, solo por detrás de los 148 millones que el BVB recibió del Barça por Ousmane Dembélé.
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El director de Red Bull desaconseja vender a Diomande este verano
Sin embargo, el director general de Red Bull, Oliver Mintzlaff, considera que el equipo sajón no debería vender al marfileño, pese a la astronómica oferta. «Si yo fuera director deportivo, tampoco vendería a este joven jugador, que ni siquiera lleva una temporada completa con nosotros, por mucho que se pagara por él», declaró Mintzlaff a finales de abril en Sky.
El objetivo del RB Leipzig no debe ser perder a un jugador de la talla de Diomande tras solo un año. Por ello, el presidente del consejo de supervisión exigió: «Solo puedo aconsejar a la dirección que mantenga a este jugador con nosotros también el año que viene». Al fin y al cabo, Diomande «seguramente se encarecerá aún más».
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El RB Leipzig ficha al desconocido Diomande por 20 millones: Raum, primero sorprendido y luego encantado
El Leipzig fichó a Diomande, entonces poco conocido, por 20 millones al CD Leganés. La cifra sorprendió incluso al capitán David Raum. «En verano miré su valor de mercado y luego vi cuánto habíamos pagado. Luego pregunté si nos habíamos equivocado al escribir la oferta o qué pasaba», contó el internacional alemán a finales del año pasado en Sky.
Sin embargo, su escepticismo se disipó tras el primer entrenamiento: «Fui a ver a Marcel Schäfer, director deportivo, y le felicité por el fichaje». A lo largo de la temporada, Schäfer y el área de ojeadores debieron recibir muchas felicitaciones similares.
Con doce goles y nueve asistencias en 33 partidos de Bundesliga, Diomande fue clave en el regreso del Leipzig a la Liga de Campeones. Tras quedarse fuera de las competiciones europeas el curso anterior, el equipo sajón acabó tercero.
Para Diomande podría haber sido el último gran éxito con la camiseta del Leipzig.