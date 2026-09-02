Revelado: por qué el «loco» regreso de Mourinho al Madrid ha dejado a Portugal en estado de shock

Jose Mourinho ha regresado de forma sensacional al Real Madrid, 13 años después de su primera salida, con el objetivo de poner fin a la reciente sequía de títulos del club. El movimiento ha provocado una enorme sorpresa en Portugal tras una etapa decepcionante en el Benfica, lo que plantea dudas sobre si el legendario entrenador ha cambiado de verdad.