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Liga MX

Liga MX Resumen

FC Cincinnati v Inter Miami CF

Messi y Son figuran en el once ideal de la MLS para el All-Star Game

Lionel Messi ha sido elegido para el equipo All-Star de la MLS, destacando una plantilla llena de estrellas tras la primera ronda de votaciones de aficionados, jugadores y medios. También fueron seleccionados la estrella del LAFC, Son Heung-Min, y los internacionales estadounidenses Tim Ream y Sebastian Berhalter. Tras definir el once inicial, el entrenador Dean Smith y el comisionado Don Garber completarán la plantilla.

Major League SoccerL. Messi
Chivas v Tijuana - Torneo Clausura 2026 Liga MX

La joven promesa mexicana González quiere fichar por el Yamal del Barça

El delantero de Chivas, Armando González, ha expresado su deseo de fichar por el Barcelona y jugar con Lamine Yamal. El internacional mexicano, de 23 años, está en gran forma y ha llamado la atención de los principales clubes europeos. A medida que se acerca el Mundial, el delantero mantiene abiertas sus opciones, pero admite que fichar por el equipo catalán sería un sueño hecho realidad.

Armando GonzálezL. Yamal
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Liga MX, partidos y resultados

sábado, 19 de septiembre
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1Toluca crestToluca96122091119
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