Estos días, la vida de Altidore gira sobre todo en torno a la Leagues Cup. Esta ha sido una edición apasionante de la competición que, en realidad, se sostiene en cierto modo al filo de la navaja. Los cuatro semifinalistas en 2025 fueron clubes de la MLS. Y aunque todos y cada uno de los partidos de cuartos se resolvieron por un gol o en los penaltis, los equipos estadounidenses tuvieron una ventaja clara. Simplemente eran, bueno, mejores.

Pero este año las cosas pintan diferentes. El cuadro de cuartos de final se repartió por igual, pero la Liga MX vapuleó a algunos de los mejores equipos de la MLS durante la Fase Uno. Por segundo año consecutivo, los clubes solo se enfrentaron a rivales de la otra liga durante la fase inicial. Los resultados estuvieron muy lejos de ser alentadores para la MLS. Inter Miami, Charlotte, FC Cincinnati, Nashville y Vancouver, todos considerados aspirantes a la MLS Cup, no lograron alcanzar las rondas eliminatorias. Mientras tanto, los equipos más fuertes de la Liga MX sí avanzaron.

«Ha sido una edición realmente buena este año, así que estoy muy ilusionado por ver toda la expectación en torno a la Leagues Cup y al fútbol en Estados Unidos», dijo.

Para Altidore, sin embargo, la gran conclusión es el cambio. Creció en una época en la que la Liga MX y el fútbol mexicano en general eran la potencia superior. Su selección masculina de Estados Unidos pudo haber competido en grandes torneos, y ganó la Gold Cup poco antes de que Altidore debutara. Pero él vivió altibajos en la calidad. Solo formó parte una vez de una plantilla campeona de la Gold Cup y fue subcampeón en dos ocasiones. La rivalidad solía reflejar eso: lo mejor de México contra lo mejor de Estados Unidos. La rivalidad solía ser una extensión de la batalla entre selecciones: lo mejor de México contra lo mejor de Estados Unidos. Ahora, a nivel de clubes, está marcada por plantillas mucho más internacionales.

«En los primeros años de la MLS, se podía decir que había más jugadores estadounidenses, y creo que ahora el Inter Miami es un gran ejemplo, ¿no? Es un equipo repleto de talento sudamericano, talento europeo. Creo que puedes repasar la lista y nombrar a algunos equipos así, el Chicago Fire, LAFC. Hay un montón de equipos ahora que tienen una especie de influencia internacional. Así que creo que la rivalidad se ha ampliado más a un nivel de liga que a lo que era solo una rivalidad del tipo Estados Unidos-México», afirmó.