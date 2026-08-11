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Rondo Aug. 11
Thomas Hindle

Traducido por

Rondo de la Leagues Cup: ¿Va en serio Austin FC? ¿Puede Robert Lewandowski conquistar un primer título en Chicago? ¿Qué gigante de la Liga MX se impondrá?

FEATURES
Analysis
Leagues Cup
Major League Soccer
Liga MX

Con dos jornadas de la Leagues Cup ya disputadas, la competición ha sido extraordinariamente entretenida, aunque siga habiendo interrogantes más amplios sobre el interés general.

¿Es buena esta competición ahora? Durante años, la Leagues Cup ha existido en la periferia de la temporada de la MLS. Era el tipo de trofeo que solo importaba cuando lo ganabas, encajado de forma forzada en mitad de la temporada.

Ahora, en una campaña ya alterada por el Mundial, la competición tiene más protagonismo. Durante algo más de dos semanas, el fútbol norteamericano está en modo Leagues Cup. Esto, en gran medida, es algo positivo. Tanto la MLS como la Liga MX han subrayado la importancia de la competición y, objetivamente, que los mejores de la Liga MX se enfrenten a los mejores de la MLS es una buena idea.

Pero, ¿qué aspecto tienen los resultados este año? Bueno, por un lado, la calidad se ha impuesto. Los mejores equipos de la Liga MX, en su mayoría, están bien posicionados para clasificarse para las eliminatorias. Más o menos ocurre lo mismo con la MLS, salvo por el sorprendente aspirante Austin FC. El producto también es bastante bueno, aunque existen preocupaciones totalmente válidas sobre la asistencia. Pero, en conjunto, ¿qué conclusión podemos sacar de la Leagues Cup? ¿Y hacia dónde va a partir de aquí?

Los redactores de GOAL lo analizan en otra edición de... The Rondo.



  • EvanderGetty

    ¿Quién ha sido el mejor jugador de la Leagues Cup hasta ahora?

    Tom Hindle: Myrto Uzuni lidera la tabla de goleadores, pero el jugador más decisivo a nivel individual hasta ahora ha sido Evander, que ha sostenido al FC Cincinnati a través de un calendario exigente. También hay que dedicar unas palabras al excelente Robert Lewandowski, que ha rejuvenecido y ha sido un punto de referencia vital, pese a haber marcado solo una vez.

    Ryan Tolmich: Los equipos de la Liga MX van a tener pesadillas con Uzuni. Empezó con una asistencia en una victoria por 2-0 sobre Xolos y después marcó tres contra Puebla en un triunfo por 3-0. La estrella del Austin FC ha respondido, aunque su mayor prueba es la siguiente: Club America.

    Alex Labidou: Ha hecho poco para justificar su condición de Jugador Franquicia desde que llegó en 2025, pero ¿qué me dicen de Uzuni, del Austin FC? El albanés fue una de las apuestas millonarias de Rodolfo Borrell antes de que al director deportivo le enseñaran la puerta de salida, pero la Leagues Cup le ha dado una nueva vida al jugador de 31 años. Con tres goles y una asistencia en dos partidos, quizá este torneo sea exactamente lo que Uzuni necesitaba para demostrar por fin su valor.

    • Anuncios
  • Austin FCGetty

    ¿Qué equipo te ha sorprendido más?

    TH: ¡Austin! Recordemos que despidieron a su entrenador y a su director deportivo en mayo, y han perdido dos de sus últimos tres partidos de la MLS. Estar en lo más alto del cuadro de la MLS en la Leagues Cup es un logro inmenso. Eso sí, el Club América será una prueba enorme.

    RT: Probablemente Pumas, que es mucho mejor de lo que ha mostrado. Perdió la final de la liga después de terminar la temporada en lo más alto de la tabla, luego se paseó en la Leagues Cup y acabó siendo arrollado por Charlotte FC y FC Cincinnati. ¿Cinco goles a Keylor Navas? ¿Quién vio venir eso?

    AL: Sigamos con Austin. Austin ha sido uno de los equipos más decepcionantes de la MLS en los últimos años, pero se ha colocado en una posición excelente para avanzar. Los playoffs parecen muy lejanos para el técnico interino Davy Arnaud y, con Jim Curtin ya listo para hacerse cargo del equipo la próxima temporada, Arnaud no se está jugando el puesto de forma permanente. Aun así, una inesperada trayectoria en la Leagues Cup podría reforzar su candidatura para otro papel importante en el futuro.

  • Austin FC Leagues CupGetty

    ¿Es un motivo de preocupación la asistencia dispar?

    TH: Sí, pero no estoy tan seguro de que debamos sorprendernos tanto. Sin duda hay resaca del Mundial y, aunque la presencia de equipos mexicanos ofrece un impulso, ¿de verdad se puede esperar llenar estadios un martes por la noche? La MLS ya tiene sus propios problemas de asistencia en horario de máxima audiencia un sábado. Una sofocante noche de martes en Texas es una propuesta aún más difícil de vender.

    RT: Totalmente. Todo el objetivo de esto es generar ingresos, y una de las mejores maneras de generar ingresos es meter gente en las gradas. Es cierto que también hay otros motivos relacionados con la televisión y los patrocinadores, pero la parte más importante de cualquier competición deportiva profesional es atender a los aficionados. Si esos aficionados no están interesados en el producto que se les está ofreciendo, eso es motivo de preocupación.

    AL: Sí. Ha llegado el momento de que los organizadores de la Leagues Cup examinen a fondo el torneo. Todo, desde los equipos implicados y las ligas participantes hasta el formato y la frecuencia con la que se disputa, necesita ser reevaluado. Resulta preocupante ver zonas de asientos vacías incluso con Lionel Messi, junto con entradas decepcionantes para jugadores como Antoine Griezmann y Robert Lewandowski, que están entre los nuevos grandes reclamos de la MLS.

    Ha llegado el momento de reconsiderar seriamente qué debe ser este torneo.

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  • Robert LewandowskiGetty

    ¿Funciona el segundo año del nuevo formato?

    TH: Sí, pero madre mía, ¡es confuso! Vale, tiene sentido que los equipos de la MLS solo jueguen contra equipos de la Liga MX y viceversa. Ahí no hay nada que objetar. Los problemas empiezan cuando se trata del calendario. Con los partidos repartidos de forma desigual a lo largo de unos 10 días, es realmente complicado llevar la cuenta de qué ronda es cuál. Si quieres que esta competición se consolide, establece CONSISTENCIA. Haz que el fin de semana sea la jornada 1, el martes/miércoles la jornada 2 y el siguiente fin de semana la jornada 3.

    RT: Está bien. Hay varias formas de organizar una competición que solo involucra a equipos de dos ligas. Esto al menos mantiene el interés y la variedad de los partidos entre la MLS y la Liga MX durante el mayor tiempo posible, así que eso está bien, supongo.

    AL: Si el objetivo era hacer que la Leagues Cup pareciera más relevante, entonces no. La calidad de los partidos ha sido generalmente buena, pero el formato no ha hecho que el torneo parezca más importante o imprescindible.

  • Club America San DiegoGetty

    ¿Qué importancia tiene disputar partidos en México?

    TH: Vital, y una decisión de cajón. Siempre ha parecido desequilibrado cuando los partidos se disputaban únicamente en Estados Unidos. ¿Qué sentido tenía eso? Los equipos de la Liga MX están en una desventaja enorme en esos casos, al menos en su mayoría. En un mundo ideal, habría un reparto equitativo entre Estados Unidos y México. Un puñado de partidos al otro lado de la frontera es un buen comienzo, pero que haya más, por favor.

    RT: Mucho, porque al menos da la apariencia de que esto no es solo un ejercicio para ganar dinero. Para que sea una competición justa y real, cada equipo necesita tener la posibilidad de jugar como local. De lo contrario, es un ejercicio de rentabilidad disfrazado de torneo de fútbol. Un torneo de verdad requiere condiciones justas y, para que existan, los partidos tienen que jugarse en todas partes.

    AL: Los cuatro partidos de la Fase Uno en México son un comienzo bienvenido, pero no son suficientes para aprovechar por completo lo que debería ser el mayor atractivo de este torneo: mostrar lo mejor de ambas ligas a ambos lados de la frontera. Ahora mismo, la Leagues Cup sigue pareciendo en gran medida una oportunidad para que la Liga MX conecte con su afición en Estados Unidos, mientras que los clubes de la MLS reciben pocas oportunidades de ponerse a prueba en auténticos partidos a domicilio en México.

  • Erick SANCHEZ-club america-mexico-20250816(C)Getty Images

    Elige un ganador

    TH: Club América. Brian Rodríguez y compañía ponen fin al dominio de la MLS.

    RTVeamos a Robert Lewandowski tener su momento a lo Messi, ese en el que da un paso al frente y lleva a su nuevo equipo a un título muy esperado. Puntos extra si, además, se cruzan con Hugo Cuypers y Monterrey por el camino, solo para añadir otra capa de diversión.

    AL: Con la incertidumbre que rodea a Inter Miami, y con Lionel Messi tomándose, como es lógico, su tiempo para guardar luto, vamos con Club América. Ningún equipo ha lanzado hasta ahora una declaración más clara, y Las Águilas parecen estar entre el puñado de clubes que están tratando este torneo como una gran prioridad. Tras varias temporadas decepcionantes para sus altísimos estándares, Guillermo Almada tiene al club avanzando en la dirección correcta. El éxito continental se le resiste al América desde hace una década, y ganar la Leagues Cup sería otro paso importante para restaurar el dominio del club.