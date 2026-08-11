¿Es buena esta competición ahora? Durante años, la Leagues Cup ha existido en la periferia de la temporada de la MLS. Era el tipo de trofeo que solo importaba cuando lo ganabas, encajado de forma forzada en mitad de la temporada.

Ahora, en una campaña ya alterada por el Mundial, la competición tiene más protagonismo. Durante algo más de dos semanas, el fútbol norteamericano está en modo Leagues Cup. Esto, en gran medida, es algo positivo. Tanto la MLS como la Liga MX han subrayado la importancia de la competición y, objetivamente, que los mejores de la Liga MX se enfrenten a los mejores de la MLS es una buena idea.

Pero, ¿qué aspecto tienen los resultados este año? Bueno, por un lado, la calidad se ha impuesto. Los mejores equipos de la Liga MX, en su mayoría, están bien posicionados para clasificarse para las eliminatorias. Más o menos ocurre lo mismo con la MLS, salvo por el sorprendente aspirante Austin FC. El producto también es bastante bueno, aunque existen preocupaciones totalmente válidas sobre la asistencia. Pero, en conjunto, ¿qué conclusión podemos sacar de la Leagues Cup? ¿Y hacia dónde va a partir de aquí?

Los redactores de GOAL lo analizan en otra edición de... The Rondo.







