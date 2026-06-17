Los primeros partidos del Mundial favorecen a los menos favoritos

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A medida que el Mundial 2026 coge ritmo, la primera jornada nos ha dejado a muchos equipos no favoritos evitando la derrota. ¿Continuará la tendencia en la segunda vuelta de la fase de grupos?

España era favorita para vencer a Cabo Verde, al igual que Bélgica contra Egipto y Brasil frente a Marruecos. Los menos favoritos son el tema principal en este Mundial.

Fase de grupos del Mundial 2026 - Jornada 2

Partido Apuesta de hándicap Cuotas México vs. Corea del Sur Corea del Sur +0.5 Hándicap asiático 1.75 Alemania vs. Costa de Marfil Costa de Marfil +1.0 Hándicap asiático 1.80 Noruega vs. Senegal Senegal +0.25 Hándicap asiático 1.75

Cuotas cortesía de 1xBet. Correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Sorprendente primera ronda de partidos

Tras cinco días y 16 partidos del Mundial 2026, los menos favoritos han demostrado ser rivales muy duros de roer. Tres equipos situados en el puesto 60 o inferior de la clasificación mundial jugaron el lunes; aunque ninguno de ellos logró ganar, ninguno saboreó la derrota.

Cabo Verde, en su debut en una Copa del Mundo, rascó un empate sin goles ante España después de que su guardameta Vozinha (bautizado así por el icónico lateral derecho brasileño Josimar) se convirtiera en el héroe de la noche.

Nueva Zelanda, la selección con el ranking más bajo del torneo, frenó a Irán, gigante asiático, con un empate 2-2. Al mismo tiempo, Arabia Saudí plantó cara a Uruguay firmando tablas, Egipto hizo lo propio ante Bélgica y Corea del Sur sorprendió venciendo a Chequia.

Los cuatro partidos del lunes terminaron en empate, la mayor cantidad en un solo día de un Mundial desde 1958. De los 16 primeros encuentros, en 10 de ellos los favoritos de las casas de apuestas no lograron la victoria, incluyendo ocho empates. Es decir, solo el 37,5% de los favoritos cumplieron con los pronósticos.

La victoria por 1-0 de Costa de Marfil sobre Ecuador y el triunfo por 2-0 de Australia contra Turquía han sido los dos únicos casos en los que un equipo no favorito en el mercado 1X2 se llevó los tres puntos en su estreno.

El ampliado Mundial de 48 selecciones, que según los críticos generaría partidos muy desigualados, nos está regalando en cambio una serie de sorpresas entrañables. Si esta tendencia se mantiene en la segunda jornada, el valor vuelve a estar, sin duda, del lado de los menos favoritos.

Corea del Sur frenará a México

México se impuso con comodidad a una floja Sudáfrica (2-0) en la noche inaugural, aprovechando dos tarjetas rojas y el clamor de su afición en el Estadio Azteca. Ahora tienen la oportunidad de encadenar tres victorias consecutivas en un Mundial por primera vez en su historia.

Sin embargo, se puede decir que Corea del Sur dejó mejores sensaciones al remontar y vencer a Chequia por 2-1. Su estilo de juego de alta intensidad causó problemas constantes a los europeos. Ahora tienen en sus manos la oportunidad de ganar sus dos primeros partidos de una cita mundialista por primera vez.

Cuatro de los últimos seis partidos de los "Guerreros Taeguek" se decidieron por un margen de un solo gol. Suelen ser un bloque muy bien organizado, físicamente a tope y difícil de superar. Contra una selección como el Tri, a la que le gusta amasar el balón, un bloque bajo disciplinado puede resultar desesperante de romper.

Un factor crucial es que a ambos equipos les vale el empate tras sus respectivas victorias en la primera jornada. Que Corea del Sur salga a amarrar un punto es un escenario muy factible. El hándicap asiático te garantiza beneficios siempre y cuando no pierdan.

México juega en casa, pero es poco probable que eso intimide a una batalladora Corea del Sur. En el Grupo A, un punto para cualquiera de los dos bandos los mantiene firmemente como dueños de su propio destino.

Costa de Marfil mantendrá el tipo ante una implacable Alemania

Alemania firmó la mayor goleada del torneo al pasar por encima de Curazao con un contundente 7-1. Fue un estreno impresionante, pero el verdadero examen de la Mannschaft en este Mundial está por llegar. De los dos rivales restantes en el Grupo E, se puede argumentar que Costa de Marfil es el contrincante más fuerte.

Los Elefantes derrotaron en la primera jornada a una cotizada selección de Ecuador por 1-0. Tuvieron que esperar hasta el último minuto del tiempo reglamentario para que Amad Diallo desatara la locura con su gol de la victoria. Dispararon más veces, registraron más goles esperados (xG) y le negaron a Ecuador ocasiones claras de gol.

Alemania es la justa favorita, pero la línea actual del hándicap asiático permite que Costa de Marfil pierda por un gol de diferencia y, aun así, se te devuelva el importe íntegro de la apuesta.

Costa de Marfil tiene columna vertebral para competir. Yan Diomande y Amad Diallo pueden hacer estragos a la contra ante una línea defensiva alemana adelantada. Además, los técnicamente dotados Franck Kessié y Seko Fofana tienen el físico necesario para dominar los duelos en la medular.

Incluso si la calidad individual de Alemania termina imponiéndose, lo más probable es que sea por la mínima. Este pronóstico respalda la capacidad de Costa de Marfil para competir y no salir goleada, contando con una red de seguridad total si pierden por un solo gol.

Los Leones de Teranga afrontan una dura prueba ante Noruega

El Grupo I tiene un claro favorito: Francia. El choque directo entre Noruega y Senegal es, a efectos prácticos, una batalla por la segunda plaza, y posiblemente por un billete como mejor tercero. Una derrota para cualquiera de los dos sería catastrófica, por lo que es probable que ambos encaren el partido con mucha cautela.

Aunque tropezó con una derrota por 3-1 ante Francia, Senegal es capaz de poner en aprietos a la mayoría de las selecciones. Vienen de competir en la reciente Copa Africana de Naciones, un torneo que ganaron antes de que les despojaran del título de forma polémica.

Este es un equipo que sabe perfectamente cómo gestionar partidos de eliminación directa de alta tensión sin perder los nervios. El partido inaugural del Mundial 2002, en el que Senegal venció a Francia por la mínima, es un gran ejemplo de ello. Aunque no repitan exactamente la gesta, sería un error tremendo darles por muertos.

Los vikingos se deshicieron con facilidad de Irak en su debut. Erling Haaland celebró su estreno en una Copa del Mundo con un impresionante doblete. Sin embargo, este es el primer Mundial de Noruega desde 1998.

Se han venido perdiendo la mayoría de los grandes torneos desde la Eurocopa de 2000. Esa falta de experiencia colectiva a la hora de gestionar la presión de una gran cita mundialista es un factor de peso que suele traducirse en un juego conservador. Esto beneficia claramente al equipo menos favorito, que cuenta además con el colchón del hándicap.