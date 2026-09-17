LEIPZIG, Alemania -- El Red Bull Leipzig no quería vender a Yan Diomande.

Tenían entre manos a una estrella como nunca antes habían podido considerar propia. Intentaron con todas sus fuerzas retenerlo. A su alrededor se libraban guerras en las redes sociales, con especulaciones sobre acuerdos y cifras récord para el club. El director deportivo Marcel Schafer incluso intervino, asegurando públicamente que Red Bull no había cerrado un acuerdo con nadie. En Leipzig creen que Diomande puede y va a convertirse en uno de los mejores del mundo. Por eso insistieron en que, si se marchaba, el acuerdo incluyera un bonus por Balón de Oro.

Según se informó, el Liverpool ya había cerrado su fichaje. Después fue el PSG. Y, al final, el Real Madrid fue el que más ofreció. Por 140 millones de euros, un consuelo nada menor, el Leipzig había perdido a su activo más preciado.

«Al 100%, la intención no era vender a Yan Diomande. ¿Por qué íbamos a hacerlo? Pero, de nuevo, somos un club que necesita ingresos por traspasos... por supuesto, nuestra intención es mantener a un jugador al menos dos años... si viene el Real Madrid, es difícil», dijo Schafer.

Hace unos años, esto habría sido el procedimiento habitual. El Leipzig compraba talento a bajo coste y luego lo trasladaba a la élite del fútbol europeo. Durante más de una década, fue un modus operandi eficaz y el punto de partida de algunos de los jugadores más destacados de Europa. Pero las cosas cambian. Los movimientos del mercado de fichajes, una marca en crecimiento, una presencia constante en la Champions League y la convicción dentro de todo el club de que aquí son posibles logros mayores. El Leipzig operaba con inteligencia y tenía fama de vender bien y de rendir quizá un poco por encima de su capacidad económica. Ahora ha llegado el momento de un enfoque distinto. Ahora ha llegado el momento de pensar en joven.

«Hace cinco, seis, siete años, era como que, si eran una estrella emergente en Alemania... estaba casi claro, en mi opinión, que ese jugador, daba igual el nombre que fuera, se iría al Leverkusen, al Dortmund o al Leipzig. Ahora es como si incluso todos los equipos de la Premier League fueran a por ellos e intentaran fichar a este tipo de jugadores. Así que para nosotros será complicado en los próximos años», dijo Schafer.

Y cuando no puedes competir económicamente, o, al menos, no puedes encontrar el valor que encontrabas antes, el fútbol moderno te obliga a cambiar de rumbo rápidamente. El Leipzig, pese a todos sus logros vendiendo jóvenes jugadores, nunca ha desarrollado realmente a uno propio. Ibrahima Konate, Dayot Upamecano, Dominik Szoboszlai, Diomande: todos fueron vendidos por enormes sumas a clubes que competían en la Champions League. Pero todos habían sido captados en otros lugares. Eso no suponía ningún problema cuando el Leipzig tenía un control férreo sobre París, Salzburgo, Viena y la parte baja de la Bundesliga.

Ahora, sin embargo, ya no tiene ese control. El Leipzig pierde a esos jugadores frente a clubes de otros lugares de Europa. Así que el foco tiene que venir desde dentro.

«En el pasado, nuestro modelo de negocio se centraba más en reclutar jugadores europeos bastante jóvenes, pero ya del primer nivel, con 18, 19 o 20 años, trabajar con ellos durante un par de años o tres y, obviamente, volver a venderlos. En el pasado no tuvimos éxito a la hora de incorporar jugadores muy jóvenes, de 15, 16 años o incluso menores, trabajar con ellos en nuestra academia y luego promocionarlos al primer equipo o venderlos», explicó a GOAL el responsable de desarrollo juvenil David Wagner.