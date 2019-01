Zola, sobre Morata: "No sé si está en Londres o Madrid"

El asistente de Sarri en el Chelsea se refirió a la salida del delantero español, que jugará en el Atlético de Madrid.

Gianfranco Zola, asistente de Maurizio Sarri en el Chelsea, aseguró en rueda de prensa que no sabe si Álvaro Morata está en Madrid o en Londres. "No tengo ninguna novedad respecto a Morata. Sinceramente, no puedo dar ninguna indicación. ¿Si está en Londres o en Madrid? En serio, no lo sé", resumió el ex delantero italiano.

Tal y como anticipó Goal, el fichaje de Morata por el Atlético de Madrid será oficial en las próximas horas. El club rojiblanco firmará al delantero madrileño, que se incorporará en calidad de cedido hasta el 30 de junio, en una operación que incluye una opción de compra.

El conjunto colchonero pagará 5 millones de euros al Chelsea por la cesión y, en caso de ejecutar la opción de compra por Morata, debería pagar 50 millones de euros al club de Londres, que ya ha hecho oficial el fichaje de Gonzalo Higuaín.

Pese a que Zola no sabe el paradero de Morata, el ex del Real Madrid y la Juventus está en la capital española con su esposa, sus hijos y su círculo familiar.