Zidane sienta a Marcelo y recupera a Gareth Bale

El técnico vuelve a optar por Navas pese a la recuperación de Courtois, tal y como Goal ya avanzó. Reguilón-Valverde-Brahim, titulares en Getafe

El visita este jueves al en un partido donde los azulones se juegan su ser o no ser de cara a la clasificación para Europa. Por su parte, el equipo blanco no tiene en juego nada más allá del honor y de que Zidane pueda testar a sus jugadores de cara a la temporada que viene. Y el francés, como viene sucediendo desde que llegase al cargo hace casi dos meses, volvió a hacer rotaciones en su once inicial. Muchas.

Así las cosas, el técnico blanco dispuso la siguiente alineación: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Nacho, Reguilón; Casemiro, Valverde, Isco; Brahim, Bale, Benzema. Un once donde figuraba Reguilón por segunda vez desde que llegara Zidane dado que Marcelo lo había jugado todo. Vuelve Gareth Bale al once inicial, y mientras tanto en la línea medular hay dos cambios de alcance: Kroos-Modric en el banquillo para dejar su sitio a Valverde-Brahim. Cabe recordar que Ceballos y Llorente se quedaron fuera de la convocatoria.

La elección que más miradas suscitaba era la portería, dado que era la primera vez después de cinco semanas que Zidane contaba con Keylor Navas y con Courtois. De cara al partido en el Coliseum Alfonso Pérez, el técnico galo apostó por el costarricense, tal y como había publicado Goal este mismo jueves. Y es que el belga apenas llevaba tres entrenamientos con el resto del grupo después de casi un mes de baja. Es probable que en Vallecas ya sí sea Courtois el que ocupe la portería merengue.