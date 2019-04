Zidane explota: "No hicimos nada. Que acabe la temporada ya"

Sin excusas, con rostro de preocupación, Zinedine Zidane fue claro al momento de explicar sus sentimientos tras la derrota frente al : "No hicimos nada. Que acabe la temporada ya".

-¿Cómo se explica la derrota hoy?

-No hicimos nada desde el minuto uno hasta el final. No es sólo el gol. A todos los niveles. No sólo el gol. A veces no puedes marcar, pero tienes ocasiones. No hemos jugado a nada. Tenemos que estar muy enfadados. Yo lo estoy. Porque nuestra imagen hoy ha sido mala, y yo soy el responsable, no sólo los jugadores. Hay que pedir perdón por lo que hicimos hoy.

-¿Se arrepiente de haber cogido al equipo ahora?

-No me arrepiento de haber cogido al equipo ahora. Para nada. Es todo lo contrario. También tenía que vivir yo esto. Momentos críticos, complicados. Pero no podemos jugar así.

-¿Le ha dicho a sus jugadores que no se puede jugar así en el ?

-Lo que dije a los jugadores se queda ahí.

-¿Qué le ha molestado más: la actitud, o el juego?

-Hoy es todo: la actitud, el juego. No nos hemos entregado en nada. Ni los duelos, ni correr… Hay partidos con dificultades, como hoy, pero es que hoy no hicimos nada de todo lo que debemos hacer cuando estamos en el campo.

-Está a 18 puntos del , que es más distancia que cuando cogió el equipo. ¿Qué ha afectado para esta dinámica?

-No hay nada de explicación. Nos quedan tres partidos para acabar la temporada. Porque ante el hubo algo de juego, de ocasiones, hicimos algo… Hoy es que no hicimos nada. Cero. Del minuto uno al noventa.

-¿Cree que Gareth Bale tiene la cabeza en el Real Madrid?

-No lo sé. Tenéis que preguntárselo a él.

-¿Le gustaría que terminase ya la temporada cuanto antes?

-Sí, mejor que se acabe ya la temporada cuanto antes. Nos quedan tres partidos y tenemos que jugarlos. No podemos acabar así, dando todos esta imagen. Yo el primero. Hoy en lo que pensé, como equipo, como dibujo, como todo. Al final, no salió nada. Tenemos que respetar al fútbol, a lo que es el club, y tenemos que acabar los tres partidos porque vamos a tener que jugar mejor que hoy. Lo de hoy no puede ser.

-¿Sus jugadores le ponen cada vez más difícil salir en su defensa?

-Siempre les voy a defender. Es la realidad de hoy, pero no son sólo ellos. Yo soy el responsable, soy el que hago el equipo, el que prepara el partido… E hicimos todo lo contrario. Algo tengo yo que ver también.