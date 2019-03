Zidane: "Estaría encantado de entrenar a Mbappé"

El técnico del Real Madrid confirma que contará con todos sus jugadores, independientemente de lo que haya pasado: Isco, Bale y Marcelo, incluidos

El se mide este sábado al de Vigo en un partido no muy trascendente para la clasificación, pero muy relevante por ser el debut de Zidane en los banquillos en esta segunda etapa como entrenador blanco. El francés compareció en rueda de prensa desde Valdebebas este viernes después de su tercer entrenamiento de blanco en esta semana para analizar todo lo relacionado con la actualidad merengue.

¿Cómo han sido estos tres entrenamientos?

“Después de tres días, veo bien a la plantilla, con ganas sobre todo. Sabemos que nos quedan 11 partidos para terminar bien la temporada y los jugadores están contentos. Los tres entrenamientos han sido muy buenos. En intensidad, las ganas y eso es lo más importante”.

¿Físicamente están los jugadores para un rendimiento inmediato?

“Los jugadores incluso los que han jugado menos están entrenando, pero luego un partido no es igual que un entrenamiento. Lo bueno es que aquí son buenos todos los jugadores. Lo importante es que estén todos listos: quedan 11 partidos, y voy a contar con todos. Voy a contar con Isco y con los demás, a tope. Veremos la alineación de mañana, pero eso es lo de menos. He visto a todos los jugadores muy metidos”.

¿Hay un casting en estos 11 partidos para ver quién se queda el año que viene?

“No pienso en eso. Lo que pensamos es terminar bien la temporada. No voy a pensar en quién se queda o quién se va. Todos los jugadores tienen un contrato aquí, veremos lo que pasa, pero la clave para ellos es terminar bien la temporada. Fue un año difícil, pero han hecho cosas buenas también. Hay que pensar que quedan 11 partidos y hacerlo bien”.

¿Ha hablado con Bale?

“No voy a hablar de la temporada de Bale, sino de lo que nos queda. Voy a contar con él, como todos. Sabéis el jugador que es. Me voy a repetir mucho. Estamos todos preparados, y Gareth también”.

¿Podría convencer a Mbappé?

“No. Es que no voy a hablar de un jugador que no es mío. La temporada está en juego. Sabemos la calidad que tienen Neymar y Mbappé, pero dicho eso, lo que me interesa y lo que tengo en la cabeza es el partido de mañana”.

¿Qué espera del Celta?

“Es un buen rival, tuvieron altibajos. La posición donde están en la tabla a lo mejor es injusta, sé que pueden estar más arriba. Saben jugar muy bien al fútbol. Dicho eso, hay que pensar en lo que vamos a hacer nosotros”.

¿Descarta el expediente de Isco?

“Nada. Estamos sólo para trabajar y pensar al fútbol. Isco quiere jugar y dejarse de expedientes. Vamos a jugar al fútbol y ya está”.

¿Ve a Isco y Marcelo con ritmo para jugar mañana?

“Sí, claramente. A los dos”.

En 2016, a once partidos estabais también a doce puntos del en 2016, ¿crees que todavía es posible?

“Es buen dato. Pero aunque no me lo dijeras, el objetivo es igual: acabar la temporada con el máximo de puntos. No vamos a hablar de ganar La Liga, no estoy en esta línea. Lo que tenemos que hacer todos es creer hasta el final. Tenemos once partidos y queremos ganarlos todos. Luego veremos lo que va a pasar, pero en el fútbol nunca sabes lo que va a pasar. Lo que podemos dar en el campo es lo más importante, el resto ya lo veremos”.

¿Quién será el portero titular?

“No lo vas a saber hoy. Mañana lo sabrás”.

¿Qué le parece Militao?

“Es un jugador ya firmado, muy bueno, con futuro, joven, que es importante. Juega también de lateral, pero su posición es la de central. Vamos a ver. Pero esto es para el próximo año. Es un jugador de futuro y va a contar aquí”.

¿Qué le pareció la exhibición de Cristiano ante el Atlético?

“Admiración, pero no sorpresa. No me sorprende nada de él. Pero sí admiración por lo que ha hecho. Chapeau”.

¿Le gustaría entrenar a Mbappé?

“Como siempre, a todos los buenos. Estaría encantado. No le he pedido nada al presidente. No es el momento de hablar de eso”.

¿Cómo ve a Marcelo?

“Lo veo bien. Ahora los tres últimos días. Incluso antes no jugó mucho. Es un gran profesional. La única cosa es respetar todo lo que hacen. Le veo animado y con ganas”.

¿Le parece humillante que el Real Madrid tenga que jugar el lunes después de 9 años jugando todos los partidos de Champions?

“No lo sé. No quiero saber nada de eso. Hay que aceptar ese hecho. Ha salido ese calendario y no soy yo quien para opinar. Me hubiera gustado jugar en sábado o domingo”.

¿Qué se ha encontrado en Valdebebas a su regreso?

“Los 9 meses han pasado para todos. Para ser sincero creo que sigue habiendo la misma ambición, aunque haya sido una temporada complicada. Pero veo a los jugadores con las mismas ganas. Pero insisto en que se podían haber cambiado cosas. Hubo cosas positivas también. Al Real Madrid siempre se le exige más. La ambición de los jugadores siempre están. Yo también tengo muchas ganas, ya dije el otro día que para mí era el momento de cambiar. Lo vuelvo a decir. Creo que era bueno para los jugadores ese cambio, y ahora vuelvo con muchas ganas y ambición para recomenzar algo bueno”.

¿Cómo se encuentra por su regreso al Bernabéu?

“Estoy encantado y emocionado de poder volver al Santiago Bernabéu. Aunque no sea nuevo, va a ser otra cosa. No hace falta que sea lo mismo, pero tengo muchas ganas de vivir otra aventura con el Real Madrid y volver al trabajo de entrenador. No he dejado de lado al Real Madrid en ningún momento”.

¿Podría llegar Mbappé?

“No es el momento de hablar de esto ahora mismo. Lo más importante es pensar en el partido de mañana, pensar de manera positiva e intentar ganar. No estoy aquí para hacer una lista, sino para terminar bien la temporada, todos juntos. Los jugadores tienen muchas ganas de demostrar lo que valen. Mañana tenemos que hacerlo y en los 11 partidos que quedan”.