Zidane: El peor error en el mejor momento

El cambio de sistema ante la Real Sociedad desorientó al Real Madrid tras hacer una gran primera parte. El empate frena la euforia para el derbi.

Ayer le falló al Real Madrid su mejor hombre desde hacía un mes. Zidane, que había levantado al equipo desde la rueda de prensa previa al Huesca con reivindicación y rebeldía, se pasó de entrenador contra la Real Sociedad (1-1). En su extraño retoque del sistema al descanso encontró Imanol la llave de un punto que podrían haber sido tres. El primer empate que vive el Di Stéfano deja mal sabor de boca antes de ir al Wanda a hincarle el diente al líder, que disfruta de cinco puntos de ventaja con una jornada aún pendiente.

Y eso que la cosa pintaba bien, con la enfermería al fin vaciándose. Tantas y tan importantes bajas habían dejado a Zidane sin escudo, pero de ahí se inventó una racha para creer con cinco triunfos y un solo gol recibido. Recortándole al Atlético en Liga y sacándole un valioso 0-1 a la Atalanta en la ida de Champions, los refuerzos aumentaban las limitadísimas opciones del técnico. Demasiadas buenas noticias, quizá, para un Madrid rodeado de problemas últimamente.

A falta de un paso para llegar al derbi del domingo (16:15 horas, Movistar LaLiga) atosigando a los de Simeone, se produjo el pinchazo que tanto se temió e incluso mereció. No parecía la noche para ello, con un Madrid de ideas frescas, de nuevo confiando en el hacer de Isco y circulando la pelota rápido. El primer tiempo fue de lo más potable del curso, con 12 remates, el mayor registro sin premio de la 2020-21.

Muchos córneres y postes; pocos goles

Salió la propuesta y la ejecución, pero de repente Zidane vio lo que el resto no. Es algo que le suele funcionar, ahí están los resultados y su palmarés, pero no en esta ocasión. Para la segunda mitad incrustó a Casemiro entre Varane y Nacho, y con ese movimiento desordenó a los suyos y brindó un espacio muy aprovechable a la Real. "No estaba contento con la presión. A los 10-15 minutos cambiamos otra vez", se justificó en rueda de prensa. "Puede ser", contestó sobre si con esa variación había perjudicado a los suyos.

El Madrid lo lamentó con el cabezazo de Portu, precedido por un desajuste en el repliegue de Lucas y un retraso de Mendy en la marca. Asimiló el golpe volcándose progresivamente en las cercanías de Remiro, pero le cuesta demasiado ver puerta como para poder remontar un escenario así. Colgó muchos balones y lo probó también desde la frontal, lo que se tradujo en 13 córneres en total, el dato más alto de la temporada para los blancos. Tampoco había habido flor, poniéndose en 16 los postes desde septiembre, sólo por detrás de los 19 de PSG y Lyon en las grandes ligas. La española, ahora, pinta más rojiblanca.