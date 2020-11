Zidane: "Creo que Ramos es el mejor defensa de la historia"

El técnico blanco habló del partido ante el Valencia, de las bajas de Hazard y Casemiro y de la influencia del capitán en el equipo.

Zinedine Zidane compareció en la rueda de prensa previa al partido que enfrentará a los blancos frente al . El galo analizó el choque y las bajas de última hora de Hazard y Casemiro por COVID-19 . También fue cuestionado por si Ramos es el mejor defensa de la historia, debate que ha copado portadas y tertulias en la última semana. "¿El mejor? Es uno de ellos, claro. Lo que ha hecho, lo que es, lo que demostrado en el Madrid. Yo creo que sí es el mejor de la historia" , dijo el técnico del .

Con referencia a las bajas de Hazard y Casemiro, el francés incidió en el mal momento que le llega a Hazard, que volvía a entrar en dinámica con el resto de sus compañeros. "Están bien, aunque no contentos por lo sucedido. Anímicamente y físicamente están bien. Les dejé un mensaje y más tarde hablaré con ellos. Esto puede pasar y hay que aceptarlo. Hazard es fuerte, sabe que es un momento delicado, pero de ánimo está bien. Esto pasa y puede ser peor. Lo que hay que hacer es aceptarlo y seguir con el equipo, porque la fuerza está en el grupo. Hay cosas peores porque hay gente que lo está pasando peor. Pero sí que es un poco desconcertante porque hoy el entreno ha sido muy distinto" , aseguró.

Soin embargo, Zidane tiene confianza total en su plantilla. "Somos bastantes para jugar y prepararemos muy bien el partido. Queremos hacer un gran partido" .

También aseguró que Odegaard volverá a la convocatoria y que debe ser un jugador importante, aunque no entró a valorar si mañana será titular o no. "Estará en la lista y está mucho mejor. La selección lo puede llevar y se lo va a llevar. Lo importante es que vuelve al ciento por ciento, está mucho mejor. No tengo ninguna duda del jugador que es".

Por último, el técnico tuvo unas palabras para Isco, desaparecido en los últimos encuentros. "Isco lo que tiene que hacer es seguir trabajando, no es problema de Isco, es problema del entrenador. Tiene que seguir y hacer lo que hace. Es un momento complicado, pero también los hubo buenos. Va a seguir demostrando que es un gran jugador. Pero no voy a ocultar que no ha jugado mucho. Tengo que elegir y es verdad que últimamente no lo he elegido".