Zidane atrinchera al Madrid para la Champions

Con Courtois de nuevo luchando por el Zamora, ha encadenado tres puertas a cero por primera vez este curso. El ataque de la Atalanta es más peligroso.

El Real Madrid de febrero se puede explicar por boca de Mariano Rajoy: cuanto peor, mejor. Está no sólo resistiendo, sino además progresando, en unas condiciones muy complejas, con más jugadores de baja que goles a favor: 9-7. Se repone de cada nueva ausencia porque Zidane ha conseguido para su equipo que pesen más los tantos que no le hacen que los que no marca. En la racha de cuatro victorias en Liga ha registrado tres porterías a cero por primera vez en la temporada, estadística importante de cara a la Atalanta el miércoles (21:00 horas, Movistar Liga de Campeones).

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del Real Madrid y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

El artículo sigue a continuación

Es la receta de Zidane para compensar las carencias en el otro extremo del césped, donde Casemiro es el segundo futbolista con mayor impacto. Las seis dianas del brasileño sólo las supera Benzema, que ha firmado 17 desde septiembre. Sin su nueve, el Madrid pierde a su ejecutor y a su faro en los metros finales: ante el Valladolid (0-1) no remató entre palos antes del descanso. Le salvó el recurrente balón parado (la estrategia le ha traído nueve goles en el torneo, el que más) y Courtois (cinco paradas, tres decisivas) fue el galáctico.

El Madrid encaja y marca menos que la Atalanta

El belga ya anda en números de Zamora, remontándole a Dmitrovic u Oblak para intentar revalidar un trofeo que puso en la estantería por tercera edición en junio. Por sus guantes pasan, en buena medida, las aspiraciones europeas de la plantilla. Porque la Atalanta suele descuidarse en su campo, pero en el contrario siempre se desata: en la Serie A promedia 2,22 dianas por encuentro. La media del Madrid, canino en el área rival, se queda en 1,75. En resumen: ha marcado siete goles menos habiendo disputado dos partidos más.

Los blancos son el equipo italiano de la eliminatoria, porque la comparativa defensiva destaca sus virtudes como la ofensiva señala sus defectos: han sufrido diez tantos menos que los de Gasperini en dos jornadas más. Con Benzema casi descartado para la ida en Italia (en el club, sorprendentemente, aún le dan alguna posibilidad) o Mariano con un gol en 441 minutos (en Pucela le anularon dos...), atrincherarse atrás y disparar con bala arriba será necesario para, mínimo, salir vivos hacia el Di Stéfano. Allí, en la vuelta, a no ser que la plaga de lesiones se descontrole sin solución, habrá refuerzos de categoría desde la enfermería.