Yeison Murillo se tiene fe de salir campeón

El defensor colombiano tiene ese anhelo.

Yeison Murillo llegó al Metapán para jugar el torneo Clausura 2020, pero la pandemia del Coronavirus no logró que el defensor pudiera exponer todo su fútbol al servicio de la institución calera.



Ahora, el defensa ve con buenos ojos el inicio del certamen y tiene otras pretenciones más ambiciosas: “Somos conscientes que queremos pelear por el campeonato, hay buenos refuerzos y es muy competitivo. Hemos hablado con el cuerpo técnico y mis expectativas son las de salir campeón, como extranjero es lo que quiero y me he mentalizado para lograrlo”.



“Mi experiencia fue muy buena con el Metapán. Nos mantuvimos en la pelea, había un grupo sano, unido, calidad de personas que tirábamos para el mismo lado. Lastimosamente pasó esto y ahora hay que esperar”, agregó el zaguero sobre la campaña pasada, que no fue nada buena.