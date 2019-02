¿Y si Bale tampoco es titular en el Metropolitano?

El galés fue adelantado por Vinicius y Lucas en el Clásico. El derbi le da otra vida, pero ni su estado ni el estilo del Atlético le benefician

OPINIÓN

“Los jugadores están muy bien, y es un placer verles no solamente jugar, sino también entrenar con esta predisposición, ganas y concentración. Se disfruta siempre. Y creo que ellos están disfrutando también”. Así contestó Santi Solari a pregunta de Goal sobre el estado físico de la plantilla del Real Madrid después de un exigente Clásico de Copa, y a las puertas de un no menos crucial derbi en La Liga. Al equipo blanco se le acumulan las citas importantes en el tiempo, e históricamente es insaciable: no sabe decir que no a nada. Tampoco ahora mismo, según se desprende de la respuesta de Solari.

Sin embargo, dicho esto, se esperan algunas rotaciones en el equipo blanco de cara al Wanda Metropolitano: Courtois, Reguilón y Casemiro jugarán seguro. Pero podrían no ser los únicos que aparezcan. Sin ir más lejos, en la línea de ataque están ya listos los cuatro extremos: Vinicius, Lucas, Bale y Asensio. Los dos primeros jugaron en el Camp Nou el miércoles, con lo que no sería de extrañar que pudieran descansar en el Metropolitano para así estar frescos ante el Ajax el próximo miércoles. De hecho, es quizás la causa por lo que la suplencia concreta de Gareth Bale no ha trascendido demasiado. Por esperada, seguro, y quizás porque puede ser revertida ya este mismo sábado si juega de inicio en el derbi. Pero, ¿y si Bale tampoco es titular en el Metropolitano?

Sin conocer las intenciones de Solari, lo cierto es que no parece una opción tan utópica. Por nombre, Gareth Bale podría ser titular en cualquier partido. En cualquier momento. Pero dado su estado de forma actual, seguramente no merezca una posición más privilegiada que Vinicius ni que Lucas. Es más, puestos a dar descanso a los dos ‘titularísimos’ a día de hoy, por el juego del Atlético y lo sólida de su defensa, un jugador habilidoso en espacios cortos como Marco Asensio quizás encajaría mejor que Bale en la pizarra del Real Madrid para este derbi.

Así las cosas, no debería extrañar que el expreso de Gales pudiera ser titular en el derbi. Pero de igual manera, tampoco debería extrañar que no lo fuera. Es más, si fuera por un servidor, visto lo visto en el Camp Nou con el propio Bale y también con Marcelo, Gareth sería la última opción aun con rotaciones de por medio. Meritocracia.