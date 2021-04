Y ahora que está listo el pelotón de fusilamiento...

"Matrix" no conoce la piedad y cuando huele la sangre, va con todo. Durante meses, los telepredicadores de todo a cien insistieron en que el Atleti era el favorito, que se iba a dar un paseo y hasta dijeron que ya era campeón, porque el resto no tenía nada que hacer. El equipo de Simeone firmó una primera vuelta de ensueño, ganó casi todos sus duelos, firmó una proyección de 100 puntos y pese a que le pusieron en la boca la manzana envenenada del favoritismo, nadie, ni uno solo de sus integrantes, se salió del partido a partido, para rechazar una prótesis que sólo buscaba rellenar tertulias. Nadie mejor que el Atleti, que ha perdido dos finales de Copa de Europa en el último segundo y otra en los penaltis, sabe que hasta el rabo todo es todo y que a nadie le dan una copa por ser favorito. Aquí se escribió, por activa y por pasiva, porque servidor conoce el paño: "Favoritos, los de Midas".

El tiempo pasó, las dificultades llegaron, el bache se convirtió en socavón, el Covid-19 apareció, las bajas se multiplicaron, el equipo bajó sus prestaciones, Simeone se equivocó en sus planes y para algarabía de los telepredicadores, el Atleti se ha ido desangrando poco a poco, hasta perder el colchón de puntos que todos suspiraban que perdiera. Suficiente para que los mismos que decían que el Atleti era favorito y era campeón, ahora destrocen sin piedad al equipo, pidan la dimisión de Simeone y quieran convencer al personal de que si no gana el título, el Cholo será un fracasado. Que con su pan se lo coman. Que saquen el güisquicheli para el personal y se vayan de guateque. Como el amor es ciego pero los vecinos no, todos sabíamos que esto podría pasar. Si había atléticos que pensaban que ganar una Liga al Madrid y al Barça sería un paseo por el campo, bienvenidos a la realidad.

Que el Atleti no está bien es indudable. No se puede tapar el sol con un dedo. Al equipo le cuesta en lo físico, en lo mental y en lo futbolístico. En la primera vuelta tenía una solución para cada problema y ahora, cuando las patatas queman, tiene dos problemas por cada solución. Faltan manos para azotar a Simeone en plaza publica y se mutiplican las opiniones que indican que el equipo colchonero se hundirá en la miseria. El Barça parece lanzado, el Madrid está en modo caza y el 'establishment' está trempante con las heridas mortales de los rojiblancos. A algunos se les hace la boca agua, y con razón. Llevan meses esperando el derrumbe y ahora salivan porque ven al Atleti en el suelo. Tienen derecho a soltar tanta bilis contenida. Que aproveche.

¿Y ahora, qué? Pues a resistir la avalancha, Esa que consiste en que los que decían que el Atleti era campeón ahora es un equipo muerto, miedoso, entregado y superado. Un muerto viviente por el que nadie da un duro. La realidad es que el Atleti sigue siendo un buen equipo - que no tiene un plantillón por mucho que se repita-, que rindió al máximo en la primera vuelta y que sufre horrores en la segunda. La verdad es que el Atleti todavía depende de sí mismo y que está obligado a hacer lo que lleva haciendo los últimos diez años, levantarse de cada paliza recibida incluso cuando no tiene ganas de hacerlo. El barco estaba hasta los topes y ahora el miedo es libre.

La verdad es que ni el Atleti era la de Dios en verso antes ni ahora es un equipo de mierda. Era fácil creer con 10 puntos de ventaja. Ahora cuando sube la marea, cuesta más. En caso de duda, cholismo. No Simeone, cholismo. No jugadores, cholismo. No club, cholismo. Ser cholista está por encima de nombres, intereses, frases, discursos, críticas, planteamientos, jugadas, penaltis o fueras de juego. Ser cholista es un estado de ánimo, una identidad reconocible que entronca con el significado de ser del Atleti: cuando uno cae, combate y se levanta. "Matrix" da al Atleti por muerto y prepara el pelotón de fusilamiento. No se podía saber. Ya lo decía Al Pacino para distinguir los hombres de los cobardes. "Cuando la porquería se desparrama, unos corren y otros se quedan". Ser del Atleti es quedarse cuando sube la marea, porque que no hay nada más bonito que hacer posible lo que el mundo te dice que es imposible.

Rubén Uría