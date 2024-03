Xavi, sobre su futuro tras el Barcelona-Napoli: "Lo importante es el equipo, no yo; Montjuic debe ser una olla a presión"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, comparece en la previa a la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha comparecido junto a Marc-André ter Stegen, portero del equipo azulgrana, en la rueda de prensa previa a la vuelta de los octavos de final de la Champions League contra el Napoli (1-1 en Italia).

Estas son todas sus declaraciones:

Bajas: "No es la idea cambiar el sistema, o la filosofía que teníamos entrenada. Sobre todo mañana, en Champions, tenemos que demostrar personalidad."

Los jugadores tienen el nivel, pero no se lo creen: "Hemos hecho buenos partidos contra equipos grande. Madrid, Atleti, Nápoles, hemos jugado muy bien. Tenemos que hacer un partido parecido al de Nápoles, pero siendo más contundentes en la grada."

Si ha hablado con Laporta: "No ha bajado hoy, pero baja a hablar con nosotros casi siempre. Está muy motivado, como presidente y culé. Tiene mucha ilusión. No ha cambiado nada la relación con él."

Jugador favorito del Nápoles: "Te diría Lobotka. Es un futbolista que me gusta en construcción de juego. Me gustaría verlo en el Barça, marca la diferencia para el Nápoles."

Pau Cubarsí o Íñigo Martínez: "Mañana lo sabremos. No puedo decir la alineación porque dará ventaja al entrenador. Juegue quien juegue, tenemos defensas de garantías"

Diferencia entre jugar en el Camp Nou o Montjuic: "Tiene un ambiente parecido al Camp Nou. Necesitamos a la afición, y es verdad que la afición tiene que ser el jugador número 12. Del Nápoles me gustan muchas cosas, futbolistas individuales. Politano, Oshimen y Kvaratshkelia tienen nivel top. Calzona ha mejorado mucho al equipo."

Dinámica parecida Nápoles y Barça: "Creo que en nuestro caso el jugador ha dado un paso adelante. Sabía que no fallarían. Pienso que hemos estado juntos siempre desde el primer día. Más allá de los resultados, hemos dado un paso adelante,"

Christensen de pivote: "Es muy difícil que un pivote defensivo de asistencias de gol. Puede filtrar pases, ganar balones divididos. Nos está aportando mucho más de lo que pensábamos. Es muy importante, nos da equlibrio."

Equipos mejores que el Barça: "Mejores no, diferentes. Estamos con una situación económica muy difícil. No hemos fichado lo que podíamos. El club ha hecho unos esfuerzos extraordinarios. Podemos competir contra todos."

Estado de Ferrán: "Las sensaicones no son las de estar al 100%. Necesitamos futbolistas que estén al 100%. Estará frente al Atlético"

Penaltis: "Hemos trabajado lo que hemos pensado que puede pasar en cualquier escenario. Hemos trabajado para todos los escenarios que puedan ocurrir mañana."

Favoritos: "Según tú no nos llega a este nivel. No hay favoritos. Está al 50%. El peso de la afición nos da un poco de favoritismo. Montjuic tiene que ser una olla a presión."

Cubarsí y Lamine Yamal: "Se gestiona sus emociones con confianza. Es una oportunidad para ellos de vivirlo, disfrutarlo. Que con 16 o 17 años estén ahí es espectacular. Que lo gocen."

Qué le pide a los jugadores: "Yo no soy el importante. Lo es el club, el equipo, los futbolistas. Agradezco las palabras de Ter Stegen. Mañana es un día del equipo, una oportunidad. Les diré que no tengan miedo. Mañana es un día para estar, sin miedo a nada, entre los 8 mejores equipos de Europa. Hay que volver a intentarlo."

Napoli: "Espero un Nápoles valiente, que se atreve a jugar desde atrás, que presiona alto. Algo parecido a lo que buscamos nosotros. Va a ser un partido bonito para el espectáculo porque ellos no especulan, van a la presión. Tienen tres jugadores arriba muy buena. Estamos ante un gran equipo."

Gestión de las emociones: "También competir es eso. Controlar las emociones, que no haya expulsiones, atacar y defender con calma. Tenemos jugadores experimentados y jóvenes."

¿Sigue pase lo que pase mañana?: "Yo no soy lo importante. Lo importante es el club. Yo tengo una fecha de caducidad. Para mi es una noche mágica, por el escenario y la oportunidad. No me priorizo, priorizo al club".

Cómo se lidia la presión y peso económico: "Lo veo como una oportunidad para estar en cuartos después de cuatro temporadas. Lo veo como una oportunidad. Es un partido con nuestra afición. Es verdad que tenemos bajas, pero no es excusa. Tenemos la necesidad de que podemos competir en Champions League".

Cómo ves ambos equipos: "El Nápoles ha mejorado, están más sólidos. Nosotros tenemos muchas bajas sensibles, como Frenkie, Pedri, Ferrán. Hay que competir, es la oportunidad ideal. Fuimos mejores allí, tenemos que ser mejores aquí."

Como se ha preparado el partido, mensaje a la afición: "Es el partido más importante de la temporada. Estamos preparados, motivados. La palabra es ilusión. Hace cuatro años que no estamos en cuartos de final. Es una oportunidad para hacerlo bien, competir, con ilusión. Nos enfrentamos a un rival que no está en buena posición, pero que es campeón del Scudetto."

TER STEGEN: "CUESTA ASUMIR QUE XAVI SE MARCHE"

Meses complicados tras la decisión de Xavi de irse: "Lo anunció y nos supo mal. También nosotros somos responsables. Seguimos en lo mismo, nos transmitió que esto no para, hay que dar lo máximo, y más todavía por él. Es un gran entrenador que nos ha hecho llegar hasta aquí, y está trabajando muy bien para que podamos competir. Lamentablemente se va, y cuesta asumirlo."

Como se siente e Iñaki Peña: "Con la lesión estás con el ánimo bajo. Es un tiempo duro en el que aprendes mucho, y siempre vuelves con buenas sensaciones. El primer partido te tienes que volver a adaptar. Luego parece que nunca estás fuera. Sobre Iñaki, ha hecho un gran trabajo, nos ha dado mucha tranquilidad. Ha hecho muy buenas actuaciones, y gracias a él estamos aquí también."

Mensaje a la afición: "Mucha importancia, como en la ida. Cualquier competición es importante, y nos queda LaLiga y la Champions. Vamos a luchar por todo".

Importancia de su vuelta al equipo: "Es difícil hablar de uno mismo. Vosotros lo veis mejor que yo. En el vestuario soy importante, por experiencia, y quiero dar lo mejor para el equipo y que se note que estoy ahí. Contento de estar de vuelta, después de un tiempo no tan bonito."

Christensen como pivote: "Decisión que tomó Xavi, nos da un buen equilibrio entre líneas. Christensen nos da equilibrio defensa-ataque. Estoy muy contento por él, le veo con tranquilidad, confianza, y muy contento con su rendimiento."

Mayor preocupación del Nápoles: "Su fuerza es tener el balón, mover al rival, al igual que nosotros. Lo importante será que no tengan mucho el balón, y que se sientan presionados. Lo importante será que no nos creen ocasiones. Queremos defender como últimamente lo hicimos."

Partido 400 con el Barça: "Espero muchos más. A ver que pasará en el futuro, pero por ahora estoy orgulloso de llevar el escudo tantas veces. Hace 10 años, cuando me fichan, hablé de todo esto."

¿Son favoritos?: "En las circunstancias que estamos, está bastante igualado. Tenemos jugadores que pueden marcar la diferencia, y mañana es el día de demostrarlo. Llevamos una buena dinámica, y esperemos que mañana continúe."

Kvaratshkelia y Osimhen: "En la ida supimos defenderles muy bien. Nosotros intentamos que no tengan ocasiones. En la ida tuvieron una y entró. Intentaremos que no creen nada, y hacerles la vida lo más difícil posible."

Portero rival, Meret: "Lleva alguna temporada ahí, y le he visto cuando se alternaba con Ospina. Desde entonces ha jugado mucho, y está a un gran nivel. Me alegro por él, le respeto y le deseo que siga así, pero que mañana se le acabe el sueño con la Champions."

Tener más Champions: "Es verdad que desde 2015 no hemos llegado a ninguna final. Estuvimos cerca, pero no llegamos. Siempre me quedo con intentarlo de nuevo e intentar que algún día llegará. Mañana es un buen día para ponernos en esa situación".

Volver a jugar unos octavos en casa: "Sobre todo nosotros tenemos la buena situación, merecida, de pasar de fase de grupos. Esperamos llevarnos una alegría, estamos con muchas ganas de competir. Todos los futbolistas quieren escuchar este himno. Tenemos mucha ilusión".

Pau Cubarsí: "Por un lado, hablamos del futbolista. A su edad, está haciendo un trabajo espectacular. A nivel personal, es muy accesible, abierto a mejorar. Está al inicio de su carrera, esperemos que siga así. Es momento para que juegue, acumule minutos, y esperamos que mejore. Tenemos que aprovechar su momento de forma".

15 millones de euros en juego: "Cuanto más nos fijamos en el fútbol, mejor será. Si empezamos a jugar en otras cosas, al final nos descentramos. Queremos pensar en pasar de fase, y nada más. Vamos a dar todo lo que podamos para pasar de fase".

Buena trayectoria de los equipos: "En la ida ya estaba el nuevo entrenador. Tuvo muy pocos días para preparar el partido. Son un equipo muy competitivo, que han mejorado mucho en estas semanas en los partidos. Nosotros vamos a lo nuestro, no nos afecta que cambien de entrenador. Nos centramos en jugar al fútbol".

Buena defensa: "Al final esto es lo que queremos, mantener la portería a cero, hacer buen partido defensivamente para tener la oportunidad de marcar, y con un gol marcas la diferencia. Lo estamos haciendo ahora con continuidad"