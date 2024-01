Xavi, sobre si ficharía a Haaland o Mbappé para el Barcelona: "No tenemos esa situación privilegiada a nivel económico, por desgracia"

El entrenador del Barcelona comparece en la previa al duelo ante Las Palmas.

Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, ha comparecido este miércoles en la previa al partido de mañana ante la UD Las Palmas, por la Jornada 19 de LaLiga.

El entrenador del Barça, entre otros temas, tuvo que contestar acerca de a qué jugador del mundo ficharía para su equipo, si a Erling Haaland o a Kylian Mbappé. "No tenemos esa situación privilegiada a nivel económico, por desgracia", dijo entre risas el preparador azulgrana.

Y agregó: "Tengo que jugar bien y ganar títulos con los que están. Va a costar, será difícil, ya lo dije en pretemporada. Necesitamos estabilidad y unión, quedan cinco meses para competir".

En clave mercado, también fue consultado sobre si había hablado con Aleix García, mediocentro del Girona que ya expresó su deseo de jugar en el Barcelona algún día. "No he hablado con él ni con ningún otro futbolista. No sé si se podrá incorporar a algún otro. Dependemos del fair-play. Veremos lo que el club es capaz de hacer. Estoy en contacto con el presi y con Deco. Veremos", respondió.