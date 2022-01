Xavi: "No entiendo que no se aplace el partido"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha comparecido en sala de prensa antes del duelo ante el Mallorca, el primero del nuevo año para los culés. El técnico ha explotado y asegura que no entiende que no se aplace el encuentro, ante las numerosas bajas que ha sufrido en las últimas semanas su equipo, producidas en su mayoría por positivos en COVID-19.

No entiende que no se aplace el duelo

"No sé los motivos por los que se juega. Estamos para acatar normas, pero hay 17-18 bajas, 11 por covid. Es un partido descafeinado, es una situación límite, para el Mallorca y para nosotros. Puede haber más bajas, ahora estamos haciendo más tests. No lo entiendo. No entiendo que no se aplace".



Análisis de las bajas



"Feliz año a todos. Salud para todos, lo deseo de corazón. Estamos en una situación límite. Estamos entre 17-18 bajas, depende de Umtiti. Es un momento para suspender el partido. Se adultera la competición. El Mallorca también lo ha pedido. Se han suspendido partidos por algunas bajas de jugadores sudamericanos. Hay que apelar al sentido común. No es una queja. No es una excusa. Es una realidad. El básquet se ha suspendido. Jugaremos si nos obliga la Liga. Entrenamos bien. Pero es una situación caótica. Intentaremos ganar".



La situación de Dembelé



"Las negociaciones son difíciles. Está en proceso. Soy optimista. Los agentes no entienden la situación. He vuelto a hablar con él, y veremos. No estoy decepcionado. Las posturas están lejos, pero ojalá se quede. Es un futbolista que marca la diferencia, puede ser uno de los mejores en su posición".



Los primeros días de Ferran Torres en Barcelona



"Estamos en una predisposición tremenda. Tiene un compromiso tremendo. Es un jugador espectacular. Ha tenido grandes entrenadores. Estoy encantado con él. Pero a ver el límite salarial, si renueva Dembélé... "



Pedri y Ansu tienen que esperar para volver



"En principio, todos evolucionan bien, pero no cuento ni con Pedri, ni con Ansu, ni Memphis. En principio, no estarán en Mallorca, pero a ver el último entrenamiento".