Xavi, a Dani Carvajal: "Tonto, que eres un tonto"

El entrenador del Barcelona tuvo un cruce con el lateral derecho del Real Madrid durante el Clásico de Copa del Rey.

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, ha sido protagonista del encuentro que enfrentaba a su equipo con el Real Madrid en las semifinales de ida de la Copa del Rey. Y una de las escenas que más llamó la atención durante el Clásico del Bernabéu fue el cruce que tuvo con Dani Carvajal, al que llamó "tonto".

Cuando el partido ya se estaba acabando, y con el Barcelona ganando 0-1 por el autogol de Eder Militao en la primera mitad, Xavi cruzó algunas palabras fuera de lugar con Dani Carvajal, una situación que le valió la tarjeta amarilla al preparador azulgrana.

La acción comenzó con un choque de Balde con Carvajal. Xavi quiso defender a su dirigido y, de forma irónica, soltó: "Eres un listo". Pero no se quedó eso allí, sino que el de Tarrasa subió el tono. "Tonto, que eres un tonto", señalaba Xavi mientras hacía un gesto con las manos como mostrando que Carvajal no paraba de hablar. El futbolista del Real Madrid también respondía al técnico azulgrana, pero las cámaras de "Vamos" no mostraron lo que dijo el ex del Bayer Leverkusen.