Wilson Gutiérrez quería golear al 11 Deportivo

El técnico paquidermos no estaba conforme con el 2-1 sobre el cuadro fronterizo.

Alianza quería golear al 11 Deportivo, pero no lo consiguieron. A raíz de eso el técnico Wilson Gutiérrez no está contento y contó lo sucedido en el juego: “Fue un buen partido para ganarlo, pero debíamos ganarlo con mayor margen de goles”.



“En el medio tiempo le dije a los jugadores que no debían relajarse, que con un gol el rival se metía en el partido”, explicó el estratega colombiano.

Gutiérrez tendrá semana larga para preparar a su equipo y corregir estos errores a fin de que Alianza siga ganando por más goles y se mantenga en el primer lugar de la tabla de posiciones.