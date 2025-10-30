Washington Commanders vs Seattle Seahawks: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los Seattle Seahawks (5-2) se dirigen a la carretera este domingo para enfrentarse a los Washington Commanders (3-5) en el Northwest Stadium en Landover, Maryland.

Los Seahawks han sido una montaña rusa esta temporada, mostrando destellos de brillantez mientras aún pulen algunos detalles. Después de comenzar el año con una derrota ante los San Francisco 49ers, Seattle se recuperó de manera impresionante, encadenando victorias sobre los Pittsburgh Steelers, New Orleans Saints y Arizona Cardinals para ganar impulso.

En cuanto a Washington, su campaña ha sido igualmente regular. Los Commanders dividieron sus primeros cuatro juegos, obteniendo victorias contra los New York Giants y Las Vegas Raiders, pero tropezando contra los Green Bay Packers y Atlanta Falcons. Siguieron esa racha con una sólida victoria sobre los Los Angeles Chargers, solo para perder enfrentamientos consecutivos contra los Chicago Bears y Dallas Cowboys.

Horario de inicio Washington Commanders vs Seattle Seahawks

Los Commanders y los Seahawks se enfrentarán en la Semana 9 de la temporada de la NFL en el Northwest Stadium en Summerfield, Maryland, el domingo 2 de noviembre de 2025, comenzando a las 8:20 pm ET.

Noticias del equipo Washington Commanders

Los Washington Commanders estuvieron sin Jayden Daniels en su derrota de la Semana 8 contra los Kansas City Chiefs, pero hay optimismo de que él estará de vuelta como mariscal de campo para el enfrentamiento del domingo por la noche de la Semana 9 contra los Seattle Seahawks. El entrenador en jefe Dan Quinn señaló que el mariscal de campo novato tuvo una fuerte sesión de rehabilitación y está programado para regresar al campo de prácticas el miércoles mientras el equipo comienza las preparaciones para el enfrentamiento en horario estelar.

Daniels ya se ha perdido tres partidos esta temporada, y Washington ha logrado solo 1-2 en su ausencia, incluyendo la derrota del lunes por la noche en Kansas City. La ofensiva claramente ha carecido de su chispa habitual sin su desempeño de doble amenaza. Recuperar a Daniels sería un gran impulso para un equipo de los Commanders que se aferra a las esperanzas de playoffs y necesita un cambio de impulso mientras la temporada entra en su segunda mitad.

Los Commanders llegan a la Semana 9 en desesperada necesidad de un impulso, con una racha de tres derrotas consecutivas y habiendo perdido cuatro de sus últimos cinco juegos. Su actuación más reciente — una derrota de 28-7 contra los Kansas City Chiefs — no ayudó mucho a la moral. En ese juego, Marcus Mariota tomó el lugar como mariscal de campo e hizo 21 de 30 pases con un touchdown, pero sus dos intercepciones terminaron siendo cruciales. En la temporada, Jayden Daniels ha sido la mano más estable cuando está saludable, acumulando 1,031 yardas por pase y ofreciendo estabilidad en la posición.

En el terreno de juego, Jacory Croskey-Merritt sigue liderando el ataque terrestre con 402 yardas, mientras que el juego aéreo se ha apoyado en Deebo Samuel (326 yardas de recepción) y el experimentado ala cerrada Zach Ertz (245 yardas) para mover las cadenas. El verdadero problema, sin embargo, se encuentra en el lado defensivo: Washington ha concedido un considerable 28.2 puntos por partido en sus últimos cinco encuentros. Su ofensiva no ha sido terrible con 23.4 puntos por partido, pero a menos que la defensa se apriete, será difícil detener la mala racha.

Getty Images

Noticias del equipo Seattle Seahawks

En el otro lado del campo, los Seattle Seahawks llegan en dirección opuesta, ganadores de cuatro de sus últimos cinco partidos y montados en una racha de dos victorias consecutivas. Su última victoria fue una victoria de 27-19 como visitante sobre Houston, donde Sam Darnold completó 17 de 31 pases, lanzando un touchdown con una intercepción. Darnold ha acumulado 1,754 yardas de pase esta temporada y ha mostrado comodidad dirigiendo la ofensiva.

En el juego terrestre, Kenneth Walker III lidera con 430 yardas de carrera, mientras que Zach Charbonnet ha aportado otras 205. El arma destacada en el juego aéreo, sin embargo, ha sido Jaxon Smith-Njigba, quien se ha destacado como uno de los mejores receptores jóvenes de la liga con 819 yardas de recepción hasta ahora. Los Seahawks han estado rodando ofensivamente, anotando 29.8 puntos por partido en sus últimos cinco partidos y promediando 27.6 puntos por partido en el año.

Los Seahawks estuvieron una vez más sin el safety Julian Love, quien experimentó lo que Macdonald describió como un "pequeño contratiempo" mientras trabajaba en la lesión de isquiotibiales que lo dejó fuera en los tres juegos anteriores. A él se unieron el miércoles en la lista de lesionados el ala cerrada Eric Saubert (pantorrilla) y el receptor abierto Dareke Young (cuádriceps), quienes también se perdieron la práctica.

Sin embargo, hubo buenas noticias. El esquinero Devon Witherspoon (rodilla) participó completamente mientras se prepara para regresar a la acción, y el linebacker exterior Derick Hall, que ha estado fuera las últimas dos semanas por una lesión en el oblicuo, pudo trabajar de manera limitada. El tackle defensivo Jarran Reed (muñeca) también estuvo limitado.

Mientras tanto, el guardia Christian Haynes (pectoral) y el fullback Robbie Ouzts (tobillo), ambos designados para regresar de la lista de reservas lesionados esta semana, participaron completamente, una señal positiva para su potencial disponibilidad en el futuro.

Getty Images

Ver y transmitir en vivo Commanders vs Seahawks en EE. UU.

El juego de Commanders vs Seahawks en la Semana 9 de la temporada 2025 de la NFL se transmitirá en vivo a nivel nacional por NBC. Fans pueden disfrutar de la cobertura en Peacock y Fubo (Prueba gratis hoy!).

Más detalles sobre dónde ver el partido en los Estados Unidos, incluidas las opciones de streaming, se publicarán pronto, así que mantente atento a nuestra cobertura dedicada.

Ver y hacer streaming en vivo de Commanders vs Seahawks en todo el mundo

Para los fanáticos fuera de los EE.UU. que buscan mantenerse conectados a la acción, NFL Game Pass en DAZN es el pase definitivo. Ofrece más de 200 enfrentamientos de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte enganchado durante todo el año.

Para evitar restricciones regionales o para acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción utilizando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar boletos para Commanders vs Seahawks

El enfrentamiento entre los Commanders y los Seahawks está programado para el Northwest Stadium en Summerfield, Maryland, un lugar que tiene capacidad para hasta 67,617 fanáticos y promete una atmósfera emocionante el día del juego.

Las entradas ya están disponibles en StubHub, comenzando desde $386. A partir de ahí, los precios suben a través de los niveles, $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y alcanzan los $10,406 para los mejores asientos de la casa.

Consulta el enlace a continuación para obtener un desglose completo de cómo comprar boletos para los juegos de la NFL.

Fútbol Fantasía: Commanders vs Seahawks

Antes de que los Seahawks llegaran a su semana de descanso en la semana 8, Sam Darnold (17.3 puntos de fantasía proyectados para la semana 9) se ubicaba tranquilamente como el QB13 de la temporada, y la parte sorprendente es que aún estaba en waivers en muchas ligas. Si has estado improvisando sin Joe Burrow, Darnold era el salvavidas que estaba ahí disponible para tomar. El calendario de Seattle es bastante favorable de aquí en adelante, comenzando con una defensa de Washington que permite la quinta mayor cantidad de puntos de fantasía a los mariscales de campo. Con un dúo fuerte en el campo trasero y Jaxon Smith-Njigba jugando a un nivel élite, Darnold se ha convertido en una de las opciones de QB más seguras en todos los formatos y debería estar en todas las plantillas.

Smith-Njigba (13.1 puntos de fantasía proyectados para la semana 9) sigue destrozando secundarias, enfrentando a las mejores coberturas y aun así produciendo. Debido a que las defensas se ven obligadas a enfocarse en él, hay espacio para que otro receptor de Seattle destaque, y este podría ser un momento oportuno para contar con Cooper Kupp si necesitas un reemplazo o una opción durante la semana de descanso. Washington ha cedido la tercera mayor cantidad de yardas aéreas a receptores en el último mes.

Fue una actuación familiar de alto riesgo-alta recompensa para Kenneth Walker, quien logró múltiples ganancias de gran cantidad de yardaje pero también fue detenido detrás de la línea en varias ocasiones. ¿La mayor conclusión de fantasía? Zach Charbonnet se mantuvo fijo en el uso en la línea de gol y área de anotación. Walker regresa de la semana de descanso como un RB2/Flex volátil, especialmente con el trabajo en la zona roja no garantizado en la semana 9.

Jayden Daniels (16,7 puntos proyectados de W9) sigue mejorando en su recuperación, y Dan Quinn señaló que tuvo una sesión de rehabilitación productiva el domingo, lo que significa que hay una posibilidad real de que esté en el centro contra Seattle. Washington se encuentra en 3-5 después de caer ante Kansas City, y el posible regreso de Daniels al menos inyectaría algo de vida a la ofensiva.

Mientras tanto, Jacory Croskey-Merritt (9,1 puntos proyectados de W9) ha sido casi imposible de confiar. Fuera de tres destellos esta temporada, el juego terrestre se ha estancado por completo, y Washington no ha mostrado señales de solucionar esto pronto. Estás manteniéndolo, esperando, o dejándolo en el banquillo, pero no empezándolo.

Deebo Samuel (7,9 puntos proyectados de W9) también ha tenido una racha difícil, con solo 26 yardas totales de recepción en las últimas dos semanas. El lado positivo es que si Daniels regresa, la ofensiva de los Commanders de repente se vuelve nuevamente interesante de ver, y Deebo tiene la oportunidad de recuperarse.

Predicciones del Juego Commanders vs Seahawks

Incluso si Jayden Daniels (isquiotibial) se presenta para el Sunday Night Football en la Semana 9, probablemente solo evitaría una vergüenza en horario estelar para Washington en lugar de cambiar el resultado. Los Seattle Seahawks tienen todas las herramientas para desmantelar a los Commanders, su juego terrestre debería disfrutar contra la inestable defensa terrestre de Washington, mientras que Jaxon Smith-Njigba parece dispuesto a aprovecharse de una secundaria que ha tenido dificultades para contener a receptores explosivos durante todo el año.

Por otro lado, la defensa de Seattle está construida para frustrar la ofensiva de Kliff Kingsbury. Con una secundaria profunda y versátil y una presión capaz de colapsar el bolsillo rápidamente, es difícil imaginar a Daniels o a quien sea que esté en el centro encontrando mucho ritmo. Se espera que los Seahawks controlen el ritmo de principio a fin y se lleven una convincente victoria en casa por 31-17.

Probabilidades de Apuesta Commanders vs Seahawks

Diferencia de puntos: Commanders +3,5

Moneyline: Seahawks -190, Commanders +158

Total Over/Under: 45.5