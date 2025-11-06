Washington Commanders vs Detroit Lions: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los Detroit Lions se dirigen al Northwest Stadium el domingo 9 de noviembre para enfrentarse a los Washington Commanders en un enfrentamiento de la Semana 10.

Washington viene de su cuarta derrota consecutiva, pero el marcador no fue el golpe más duro. La lesión de Jayden Daniels fue la que más dolió. Los Commanders también vieron caer a Luke McCaffrey y Marshon Lattimore, agregando aún más presión a un equipo ya desbordado.

Ahora regresan a casa para enfrentar a un equipo de Detroit que está hambriento e irritado después de caer ante los Vikings. Washington venció a los Lions en la postemporada del año pasado, pero las circunstancias no podrían ser más diferentes esta vez.

Esta temporada ha sido una montaña rusa para los Commanders. Después de alcanzar el juego por el título de la NFC en enero pasado, las expectativas eran altísimas, sin embargo, los resultados no han estado a la altura del bombo. Nunca han encontrado su ritmo, alternando entre victorias y derrotas antes de deslizarse hacia esta actual racha de cuatro derrotas. Las lesiones han jugado un papel, pero la ejecución y la consistencia simplemente no han estado ahí.

Hora de inicio del Washington Commanders vs Detroit Lions

Los Commanders y Lions se enfrentarán en la Semana 10 de la temporada de la NFL en el Northwest Stadium en Summerfield, Maryland, el domingo 9 de noviembre de 2025, comenzando a las 4:25 pm ET.

Noticias del equipo de Washington Commanders

Las lesiones han sido la historia en Washington esta temporada, afectando a un grupo de posición tras otro. La ofensiva fue la primera en recibir un golpe. Luego, los contratiempos se extendieron a la defensa. Jayden Daniels apareció en seis juegos y mostró un verdadero crecimiento. Lanzó para 1,184 yardas con ocho touchdowns y solo dos intercepciones. También fue su segundo mejor corredor con 262 yardas y dos anotaciones. Ahora está fuera de juego. El suplente Marcus Mariota ha tomado su lugar y los resultados han sido desiguales. Tiene 639 yardas de pase con cuatro touchdowns y cuatro intercepciones. Ha añadido 122 yardas y un touchdown con sus piernas, pero la ofensiva no ha encontrado la misma chispa.

El juego terrestre ha intentado estabilizar las cosas. Jacory Croskey-Merritt asumió el rol principal cuando Austin Ekeler se lesionó y Brian Robinson Jr. fue cambiado. Croskey-Merritt lidera al equipo con 440 yardas por tierra y cuatro touchdowns. Está promediando sólidas 4.7 yardas por acarreo y ha sido una de las pocas piezas consistentes.

El cuerpo de receptores ha sido reorganizado de semana en semana. Terry McLaurin solo ha jugado en cuatro partidos debido a una lesión. Eso empujó a Deebo Samuel al rol de número uno. Samuel lidera al equipo con 367 yardas, 42 recepciones y tres touchdowns. Zach Ertz ha sido una salida constante para cualquier mariscal de campo. Tiene 31 recepciones para 291 yardas y un máximo del equipo de cuatro touchdowns por recepción.

En defensa, los siete frontales han mantenido su nivel. Dorance Armstrong Jr. lidera al equipo con 5.5 capturas. Von Miller ha contribuido con cuatro de las suyas. En la secundaria, Mike Sainristil ha destacado con tres intercepciones. También ha logrado siete rupturas de pase, empatado con Marshon Lattimore antes de que Lattimore fuera a la reserva de lesionados.

Noticias del equipo Detroit Lions

El partido más reciente de Detroit fue una ajustada derrota 27-24 contra Minnesota. Los Lions lograron sumar puntos en cada cuarto, pero la defensa tuvo dificultades para detener las ofensivas. Jared Goff terminó con 25 de 37 para 284 yardas y dos touchdowns. David Montgomery lideró el ataque terrestre con 40 yardas y una anotación en 11 acarreos. Amon-Ra St. Brown continuó siendo la opción principal en el juego aéreo con nueve recepciones para 97 yardas.

Existen varias notas de lesiones antes de esta semana. Craig Reynolds (isquiotibial), Kerby Joseph (rodilla), Penei Sewell (parte inferior del cuerpo), Taylor Decker (rodilla) y Terrion Arnold (espalda) están como cuestionables. Miles Frazier ha sido descartado.

Ver y transmitir en vivo Commanders vs Lions en EE.UU.

El partido Commanders vs Lions en la Semana 10 de la temporada 2025 de la NFL se transmitirá en vivo a nivel nacional por FOX. Los fanáticos pueden seguir la cobertura enFubo (Prueba gratis hoy!).

Más detalles sobre dónde ver el juego en los Estados Unidos, incluidas las opciones de transmisión, se publicarán pronto, así que esté atento a nuestra cobertura dedicada.

Ver y transmitir en vivo Commanders vs Lions en todo el mundo

Para los aficionados fuera de los EE. UU. que buscan mantenerse conectados a la acción,NFL Game Pass en DAZN es el boleto definitivo. Ofrece más de 200 enfrentamientos de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte conectado todo el año.

Para evitar restricciones regionales o para acceder al juego si viajas al extranjero, puedes ver la acción usando una red privada virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar boletos para Commanders vs Lions

Los boletos ya están disponibles en StubHub, con entradas a partir de $386. A partir de ahí, los precios suben a través de los niveles, $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y alcanzando hasta $10,406 para los mejores asientos de la casa.

Fantasy Football de Commanders vs Lions

Jared Goff (18.3 puntos fpts proyectados) ha mantenido silenciosamente a esta ofensiva de Detroit en marcha. Ha sumado múltiples touchdowns en cuatro de sus últimas cinco actuaciones y sigue teniendo el control total del juego aéreo. El jugador de 31 años se dirige a la Semana 10 buscando enderezar el rumbo contra una defensa de Washington que ha tenido dificultades para frenar a cualquiera por aire.

Los Vikings contuvieron a Jahmyr Gibbs (18.3 puntos fpts proyectados) la semana pasada, limitándolo a solo 25 yardas por tierra en nueve intentos y solo tres yardas como receptor. Fue muy diferente a su explosiva actuación la semana anterior cuando acumuló 136 yardas terrestres y 82 aéreas contra Tampa Bay. Un repunte parece probable aquí. Washington está permitiendo 124.2 yardas terrestres por juego, y Detroit debería estar en posición de controlar el ritmo, permitiendo que Gibbs vuelva al trabajo.

David Montgomery ha tenido más dificultades para encontrar ritmo recientemente, anotando touchdowns en solo dos de sus cinco últimos juegos. Sigue siendo más una jugada de riesgo-ganancia o pérdida esta semana, aunque un guion de juego favorable podría ayudar a su perspectiva en fantasía.

Adelante, y aseguren a Amon-Ra St. Brown como una opción de alto nivel nuevamente. Detroit se vio apagado saliendo de su semana de descanso y fue superado por Minnesota, pero ARSB siguió siendo el latido constante de la ofensiva. Capturó nueve pases para 97 yardas y continúa produciendo independientemente del enfrentamiento. Ha superado las 70 yardas en seis de sus ocho juegos y ya tiene siete touchdowns. Lo alineas cada semana.

Con Jayden Daniels fuera por una lesión en el brazo, Marcus Mariota (15.8 puntos fpts proyectados) entró tarde pero nunca intentó un pase con el juego ya decidido. Si recibe la oportunidad esta semana, se sitúa en el borde de la QB2 debido a su capacidad de correr.

Deebo Samuel Sr. manejó su versátil rol una vez más, atrapando 5 de 6 objetivos para 41 yardas y agregando una carrera corta. Su participación en el juego de objetivos sigue siendo fuerte, aunque un cambio de mariscal de campo podría limitar las oportunidades de anotar cerca de la línea de gol. Pareció más cómodo físicamente después de salir del informe de lesiones, lo cual es una señal positiva para el futuro.

Predicciones del partido Commanders vs Lions

Los Washington Commanders entran en este enfrentamiento sin una presión de pase, sin objetivos confiables en el juego aéreo y sin Jayden Daniels dirigiendo la ofensiva. Para empeorar las cosas, su ya inestable secundaria acaba de perder a Marshon Lattimore por el año, dejándolos aún más expuestos en la parte trasera.

Al otro lado del campo, los Detroit Lions vienen de una frustrante derrota en casa ante Minnesota y estarán ansiosos por hacer una declaración. Se espera que Dan Campbell y su grupo pisen el acelerador temprano. Este juego tiene todos los ingredientes para ser una paliza, y podría volverse desigual rápidamente.

Cuotas de apuestas Commanders vs Lions

Spread

Lions -8.5 (-110)

Commanders +8.5 (-110)

Línea de dinero

Lions: -520

Commanders: +390

Total

49.5 (Más de -110/Menos de -110)