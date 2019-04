Vuelve Courtois… pero seguirá Keylor Navas

El costarricense apunta a la portería del Real Madrid en el partido de este jueves ante el Getafe. El belga podría debutar con Zidane en Vallecas.

El visita este jueves al en un derbi madrileño que viene aderezado por el regreso de Thibaut Courtois a la portería merengue. El belga sólo estuvo disponible un único partido para Zidane desde que llegara al banquillo… y fue suplente ante el en el Santiago Bernabéu. Tras ello, cayó lesionado aquejado de una tendinosis en el recto femoral derecho que le ha tenido fuera de juego durante cinco jornadas. Justo hasta esta misma semana, que ha vuelto a los entrenamientos con el resto del equipo, veinticinco días después de entrar en la enfermería. Y de esta manera, regresa así el debate de la portería al Real Madrid. Una vez más en la presente y convulsa temporada.

Y es que, después de que Julen Lopetegui rotara a ambos cancerberos indistintamente en el corto espacio de tiempo que estuvo, el belga estaba siendo el portero titular indiscutible para Santi Solari. Sin embargo, con Zidane llegó la tabla rasa de nuevo, dándole además la titularidad en el primer partido a Keylor Navas de manera sorpresiva, y sin haber terminado de dilucidar públicamente quién será su portero titular hasta final de esta temporada, ni por supuesto cuál será su elección para el próximo curso. Así las cosas, ahora con los dos porteros disponibles de nuevo, la incógnita sobre cuál de los dos será el titular esta primavera vuelve a estar en el aire. Empezando ya por el partido de este mismo jueves en el Coliseum Alfonso Pérez.

Según ha podido saber Goal, la idea inicial que manejaba Zidane este miércoles es que Keylor Navas se mantenga en la portería blanca de cara al partido contra el Getafe. No obstante, aunque tiene ya el alta médica, Courtois apenas ha completado tres entrenamientos en plenitud de condiciones después de casi un mes apartado por lesión, y no hay necesidad ninguna de forzar su regreso. De manera que, mientras no haya cambio de última hora en la pizarra del francés, Keylor sería el titular este jueves. Y a partir de ahí, siempre según cómo se desarrolle esta semana, el partido del próximo domingo -ante el Rayo en Vallecas- es el que tienen marcado en el cuerpo técnico blanco como el más acorde para el que sería el debut de Courtois bajo la batuta de Zidane. Un encuentro que se juega apenas 72 horas después de esta jornada, y para el que el belga ya habría podido completar una semana completa de entrenamientos con el resto del grupo. Un momento más acorde ya para su regreso bajo palos, entienden en el Real Madrid.

El quid es que ambos porteros tendrán minutos de aquí hasta final de temporada. Ya lo dijo Zidane a pregunta de Goal en la rueda de prensa tras la victoria ante el Celta de Vigo: “Faltan diez partidos. Hoy jugó Keylor pero Thibaut también va a jugar”. El belga no lo ha podido hacer aún por lesión, pero eso sí, el técnico madridista ha seguido su propia hoja de ruta con la rotación bajo palos. No obstante, Luca fue el guardameta titular ante el , en el segundo partido de Zidane desde su regreso al club blanco. Y según ha podido saber Goal, el entrenador galo mantiene su idea de seguir repartiendo minutos a sus porteros de aquí hasta que La Liga eche el telón abajo. De momento, como decíamos, Getafe sería plaza para Keylor mientras que en Vallecas podría jugar Courtois.

LA PORTERÍA EN 2019-20 ESTÁ AÚN EN EL AIRE

Otra historia diferente será la próxima temporada. “El año que viene no dejaré opción al debate con los porteros”, decía públicamente el propio Zidane hace sólo unas semanas. Y en un horizonte tan lejano, la incógnita se mantiene aún en el aire para todos los actores implicados en esta trama. Keylor siempre fue la elección inamovible del técnico galo durante su trienio previo como entrenador. Hasta el punto de que rechazó el fichaje de Kepa cuando ya estaba atado. Y esta racha de partidos de nuevo como titular le han elevado la moral hasta un punto que no imaginaba hace tan sólo 45 días. Dicho esto, el quid es que ahora en el vestuario blanco está Courtois, que es más joven, tiene mejor cartel y le costó 35 millones de euros al Real Madrid hace menos de nueve meses. Antes de la llegada de Zidane, según fuentes autorizadas, era claramente la apuesta del club durante toda esta temporada.

Y es más, según ha podido contrastar Goal, el belga está tranquilo ante lo que está por venir. No está del todo satisfecho con el rendimiento personal y colectivo de esta temporada, obviamente, pero aún siente que todo está bajo control. Y es que es el que, a priori, parte con más opciones de ser el titular para el próximo curso. Claro que, incluso con todo esto, en la portería del Real Madrid de la próxima campaña aún “puede pasar de todo” (Zidane dixit). El culebrón no ha terminado aún, ni mucho menos.