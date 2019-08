Vinícius Junior, a Goal: "Mentalmente estoy mejor que el año pasado"

El delantero brasileño pide no "sobrevalorar" los resultados de la pretemporada y asegura que Zidane hace todo para que sea "feliz".

Exclusiva

La presión está otra vez con ellos. Los futbolistas del están listos para volver a salir a escena y lo harán el próximo sábado, cuando visiten al en Balaídos. La pretemporada fue decepcionante, pero llegó a su fin. Independientemente de los malos resultados, 3-7 contra el Atlético incluido, Zinedine Zidane ha renovado su plantilla con fichajes de renombre como los de Eden Hazard o Luka Jovic y los blancos están esperanzados en volver a ganar. Uno de los focos estará puesto en lo que pueda hacer Vinicius Junior, uno de los futbolistas de mejor rendimiento -hasta su lesión- en la estrepitosa campaña pasada que hicieron los madridistas. En ese sentido, el extremo brasileño está repleto de confianza, tal y como se lo hizo saber a Goal y a SPOX en unas declaraciones realizadas durante la Audi Cup a finales de julio.

Vinicius Junior: "Mentalmente estoy mejor que el año pasado"

El jugador de 19 años es considerado como la gran esperanza del ataque del Real después de una muy buena temporada debut en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, una lesión en el ligamento de la rodilla lo dejó en el dique seco desde marzo hasta mayo. "Mentalmente, me siento aún mejor que la temporada pasada, disfruto de estar aquí y juego con alegría, que es lo más importante", dijo el ex del Flamengo.

Zidane ha utilizado a Vinicius principalmente en el extremo derecho del ataque desde que Hazard fue contratado, pero su poderío ofensivo se lució mucho más cuando el antecesor de Zidane, Santiago Solari, lo colocó en el ala izquierda.



Se habló mucho acerca de que Zidane le dio pocos minutos en comparación con otros jugadores. Sobre ese punto, Vinicius señaló: "Me habla todos los días y, como el resto de mis compañeros, hace todo lo posible para que yo sea feliz". Zidane es "un gran modelo a seguir para todos", continuó diciendo. "Fue una leyenda como jugador y una leyenda como entrenador". Ya lo sintió en su primera reunión con el francés de 47 años. "Yo ya estaba nervioso cuando entró al vestuario después de su regreso", recordó.



Vinicius es compatriota de los brasileños Marcelo y Casemiro, pero también tiene excelente relación con jugadores de otras nacionalidades. Pero con el francés Karim Benzema se dice que tiene una relación particularmente buena. "Karim me da muchos consejos sobre cómo comportarme en el campo, es un gran jugador, pero también una gran persona", dijo Vinicius.



Consultado acerca de la nueva temporada, Vinicius confesó: "Estamos seguros y listos para jugar una mejor temporada que la anterior. No debemos sobrevalorar los resultados de la pretemporada".



Además, Vinicius confesó que tuvo otras ofertas antes de recalar en el Real Madrid. "Tuve muchas ofertas antes de fichar por el Real Madrid, incluso desde , pero siempre me ha quedado claro que si tienes la oportunidad de ir a Madrid, tienes que a ir al Madrid. Fichar por el Real Madrid fue lo mejor que me pudo haber pasado".

Por último, tuvo palabras de elogio para Eden Hazard: "Es un gran jugador y nos dará mucha calidad. Estoy seguro de que ganaremos muchos títulos juntos".