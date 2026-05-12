Vingada a Koora: «El Al-Hilal ha tratado injustamente a Jesús»

Nelo Vingada, exseleccionador de Arabia Saudí, cree que Jorge Jesus merecía mejor trato en el Al-Hilal.

Jesús entrenó al Al-Hilal de 2023 a 2025 y conquistó la liga, la Copa del Rey, dos Supercopas de Arabia Saudí y batió el récord de 34 victorias consecutivas.

Pese a ello, el club lo destituyó por no ganar la Liga de Campeones de Asia, ausente aún de su palmarés, y él fichó de inmediato por el Al-Nassr.

Esta tarde se mide de nuevo al Al-Hilal en la jornada 32 de la Liga Profesional Saudí Roshen, un partido que puede decidir el título.

El Al-Nassr lidera la tabla con 82 puntos en 32 partidos, cinco más que el Al-Hilal, que tiene un encuentro menos.

Vengada, que ganó la Copa de Asia 1996 con Arabia Saudí, insiste en que «merecía un trato mejor».

“Jesús hizo un trabajo increíble con el Al-Hilal, logró una racha de victorias y resultados magníficos, y una temporada excepcional; es difícil repetir lo que consiguió con el equipo”, declaró Vengada en una entrevista con Koora que se publicará próximamente.

Y añadió: «Sé que el Al-Hilal es el club más grande de Arabia Saudí y que la presión allí es enorme, pero creo que el entrenador que ha dado todo lo que ha dado merecía un trato mejor tras todos estos éxitos, sobre todo por el magnífico trabajo que han realizado él y su cuerpo técnico».

Concluyó: «Así es el fútbol: a veces el trabajo es excelente, pero solo los resultados cuentan».