Villarreal vs. Ajax, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Villarreal recibe a Ajax este martes 20 de enero a las 21:00 horas (tiempo de España) en el estadio de la Cerámica, por la séptima jornada de la fase de liga de la temporada 2025-2026 de la Champions League.

Sigue aquí en directo el Villarreal vs. Ajax de la Champions League 2025-26

El Submarino Amarillo llega al compromiso después de perder por marcador de 2-3 a manos de Kobenhavn en la fecha 6, a pesar de los goles de Santiago Comesaña y Tani Oluwaseyi. El equipo dirigido por Marcelino García Toral es penúltimo en la clasificación con solo un punto, sin opciones de aspirar al playoff.

Por su parte, los Godenzonen vencieron por 4-2 a Qarabag en su más reciente partido en el certamen continental, con un doblete de Oscar Gloukh, junto a los goles de Kasper Dolberg y Anton Gaaei. El cuadro a cargo de Fred Grim es trigésimo cuarto en la tabla con tres unidades, obligados a ganar para mantener con vida sus aspiraciones en el torneo.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver, incluidos los detalles de TV, transmisión y más.

Cómo ver Villarreal vs Ajax, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 2 y M+ Liga de Campeones 4, mientras que en México se podrá seguir por HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 7 (excepto argentina) y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+, con Disney+ como la opción para Centroamérica.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de los GOAL sobre las mejores VPN para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Villarreal vs Ajax

Liga de Campeones - Champions League Estadio de la Ceramica

El partido se disputa este martes 20 de enero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio de la Cerámica.

México: 14:00 horas

14:00 horas Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y plantillas

Noticias del equipo Villarreal

Marcelino García Toral ha hablado en conferencia de prensa sobre la decepcionante situación del Submarino Amarillo en la Champions League.

"Queremos ganar el partido y hacerlo ante nuestra afición. No hemos hecho la Champions que queríamos hacer, pero todavía nos quedan partidos en la que es la mejor competición de clubes del mundo y los afrontamos como un regalo. Como siempre, saldremos a ser competitivos y ganar el partido", expresó.

“Nos jugamos el prestigio profesional y la imagen del club en todo el mundo. No podemos olvidar que es un partido de la competición más importante del mundo. Un torneo que todos los jugadores sueñan con jugar. No nos han salido bien las cosas, pero sin duda ha sido un aprendizaje. Saldremos a ganar”, agregó.

Noticias del equipo Ajax

Los Godenzonen son terceros en la Eredivisie, pero cualquier sueño de título luce muy lejano, con una diferencia de 18 puntos entre ellos y el líder.

Además, Ajax ha anunciado a Jordi Cruyff como su nuevo director deportivo a partir del 1 de febrero.

Forma

Historial de enfrentamientos directos

Clasificaciones

Enlaces útiles