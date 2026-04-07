Vídeo: Un gol inesperado... Díaz silencia el Bernabéu

El colombiano Luis Díaz, estrella del Bayern de Múnich, ha subido el nivel de emoción en el apasionante duelo que se está disputando entre el Real Madrid y el equipo bávaro en el estadio Santiago Bernabéu, al abrir el marcador.

Ambos equipos se enfrentan esta tarde de miércoles en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Díaz marcó su gol en el minuto 41, tras una rápida jugada del equipo bávaro, en la que Gnabry pasó el balón a Díaz, que venía desde atrás: el colombiano se movió por detrás de Trent Alexander-Arnold, aprovechando un despiste del jugador inglés, y remató de primera intención a la red del portero Lunin.

Según la red de estadísticas Squawka: «Nadie ha superado a Luis Díaz en número de contribuciones goleadoras (38 goles: 23 marcados y 15 asistencias) no derivadas de penaltis en todas las competiciones con clubes de las cinco grandes ligas de Europa esta temporada, salvo su compañero Michael Olise (40)».

En los últimos cuatro partidos de la Liga de Campeones, el brillante Díaz ha dado tres asistencias y ha marcado un gol.

La primera parte terminó con el Bayern de Múnich adelantado por un gol, sin respuesta, en medio de un claro dominio bávaro.