Vídeo... Tony responde a Ronaldo con su habitual sarcasmo

El inglés Ivan Toney, delantero del Al-Ahli de Yeda, sigue brillando de forma destacada esta temporada, tras marcarle un gol al Damac en el partido disputado entre ambos equipos este sábado por la tarde, correspondiente a la 27.ª jornada de la Liga Roshen de Profesionales, lo que reafirma su gran presencia como una de las principales estrellas del equipo.

El veterano delantero inglés logró marcar a los seis minutos de comenzar el partido, aprovechando un magnífico centro del extremo brasileño Wenderson Galeno para enviar el balón a la portería vacía.

Con este gol, Tony logró responder al brillante partido del portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr, quien anotó un doblete con el que llevó a su equipo a arrollar al Al-Najma el viernes por la noche, con un resultado de 5-2.

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La presente temporada está siendo testigo de una reñida lucha por el título de máximo goleador de la Liga Roshen de Profesionales, donde Tony ha elevado su cuenta a 26 goles en lo más alto de la clasificación, ampliando la diferencia con el mexicano Julián Quintonis, delantero del Al-Qadisiyah, a dos goles (24).

Esta es la tercera ocasión consecutiva en la que Tony ve puerta, tras marcar ante el Al-Ittihad y luego ante el Al-Qadsia en los dos últimos partidos de la Liga Roshen.

Ronaldo ocupa el tercer puesto con 23 goles, ya que el astro portugués se perdió varios partidos por diversas circunstancias, lo que ha permitido a Tony distanciarse en lo más alto de la tabla.



