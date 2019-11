Aleix Vidal hizo un corte de mangas y habló de la conciencia del árbitro

El jugador del Alavés, sobre su presunto penalti no pitado: "En la conciencia del árbitro queda"

Partido polémico en Mendizorroza y sobre todo, "caliente". Más allá de la jugada polémica del encuentro, el presunto penalti sobre Aleix Vidal que no sancionó el colegiado, después se produjo otro hecho que va a traer cola. Y es que Aleix Vidal fue captado por las cámaras de televisión haciendo un feo gesto, un corte de manga. Tras el gol de Lucas Pérez en el minuto 65 de penalti, que suponía el 1-1 momentáneo, el exjugador de y Barça, hizo un corte de manga.

Más tarde, en la zona mixta, Vidal explicó su corte de acciójn y quiso dejar claro que no iba dirigido a la afición: "A la grada, no. Nos están apoyando mucho. Lo he hecho inconscientemente por la emoción de marcar. No ha sido con ninguna intención". Al ser cuestionado por el capitán del , Alexi añadió: "¿Ramos? Que se queje". Cabe recordar que el corte de manga, de haber sido visto por el colegiado, habría sido susceptible de haberle costado la tarjeta amarilla y por tanto, la expulsión, aunque el colegiado no le vio hacer el gesto.

Del penalti que en su momento reclamó ante el Real Madrid, que el árbitro no pitó y le provocó ver la amarilla por simular según el árbitro, comentó que "me esperaba de todo menos la tarjeta. En la conciencia del árbitro queda".