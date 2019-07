Veracruz no jugaría el Apertura 2019 si sigue con adeudos

Los Tiburones Rojos aún deben dinero al estratega y a sus categorías inferiores, detalle que no permitiría que participen en el campeonato.

Pasan los torneos y la situación no mejora en . Luego de pagar la multa para mantenerse en la , el esfuerzo de los Tiburones Rojos podría no funcionar, pues el equipo se quedaría sin participar en el Apertura 2019 si no cubre sus deudas.

Según reveló Memo Vázquez en entrevista con ESPN, el equipo de Fidel Kuri no tendría la facultad de ser miembro del campeonato si no lo finiquitan a él y su cuerpo técnico, además de los planteles Sub 17 y Sub 20, que no cobran desde hace tres meses.

“Parece ser que este viernes se tienen que hacer los pagos y quedar todo saldado, eso fue la última información que tengo de parte del señor Bonilla, que así me lo hizo saber a mí, que si no hace los pagos no participa el equipo de Tiburones", dijo el estratega.

La única solución que queda para los Escualos es ponerse al corriente con todas las personas que aún tienen deudas, o llegar a un acuerdo que sea avalado frente a la Comisión de Controversias. Veracruz tiene pactado su primer partido el 26 de julio ante .