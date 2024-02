Ver EN VIVO ONLINE Sarmiento vs. Temperley, Copa Argentina 2024 formaciones, cuándo es, dónde y cómo verlo por internet en streaming y canal de TV

El Verde se mide con el Gasolero en el estadio Ciudad de Caseros.

Sarmiento se enfrenta a Temperley por la primera ronda de la Copa Argentina 2024. El partido se disputará el martes 27 de febrero a las 17:10 horas en el estadio Ciudad de Caseros.

El Verde fue eliminado en la primera fase en la temporada 2023, a manos de Chaco For Ever, por marcador de 5-6 en penales. Por su parte, el Gasolero no vio acción en la edición más reciente del certamen.

SARMIENTO VS TEMPERLEY, COPA ARGENTINA: FECHA Y HORA DEL INICIO

PARTIDO Sarmiento - Temperley FECHA Martes 27 de febrero HORA 17:10 ESTADIO Ciudad de Caseros, Caseros

CÓMO VER SARMIENTO VS TEMPERLEY ONLINE, COPA ARGENTINA: CANALES Y TRANSMISIONES

Los derechos de transmisión de la Copa Argentina se encuentran en manos de TyC Sports, señal que llevará el torneo de principio a fin.

TyC Sports ONLINE: TyC Sports Play

Cablevisión 100 y 630 TeleCentro 120-121 y 1016 DirecTV 469

FORMACIONES

