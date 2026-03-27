¿Dónde ver hoy a la Selección de Francia? Transmisión en vivo de fútbol y canales de televisión

La Selección de Francia ha regresado a la élite mundial y prueba de ello es su presencia en las últimas dos finales de la Copa del Mundo. Los franceses también avanzaron lejos en la reciente Eurocopa y la meta es extender su buen momento hasta el Mundial de 2026, con Kylian Mbappé como su máxima figura.

Los Blues se encuentran actualmente disputando las Eliminatorias Mundialistas de la UEFA, donde se medirá a las selecciones de Islandia, Ucrania y Azerbaiyán en el Grupo D, donde no deberían tener problemas para clasificar de manera directa a la Copa del Mundo.

Francia se encuentra dirigida por Dider Deschamps, quien es el técnico nacional desde 2012, fecha a partir de la cual a llevado a la selección a una nueva era de éxitos. Anterior a su llegada a los Blues, Deschamps pasó por la Juventus, Marsella y Mónaco. Deschamps ha alcanzado tres finales en el banquillo de Francia, aunque solo ha ganado una de ellas.

Los Blues cuentan con futbolistas de clase mundial en todas sus líneas, nombres como Mike Maignan, William Saliba, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Lucas Hernández, Jules Koundé, Aurélien Tchouaméni, Youssouf Fofana, N'Golo Kanté, Eduardo Camavinga, Khéphren Thuram, Michael Olise, Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé.

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DÓNDE VER EN STREAMING Y TV A LA SELECCIÓN DE FRANCIA

La Selección de Francia disputa las Eliminatorias de la UEFA, mismas que terminan en noviembre de 2025. Los Blues tendrán como rivales a Islandia, Ucrania y Azerbaiyán.

Para ver a los Blues en España se encuentra disponible la única opción será a través de UEFA TV.

En México, los partidos de las Eliminatorias de la UEFA son transmitidos en exclusiva por SKY Sports. Por su parte, en Sudamérica la transmisión se encuentra a cargo de ESPN y Disney+.

Finalmente, en Estados Unidos se pueden seguir las eliminatorias europeas en ViX.

PAÍS O ZONA ELIMINATORIAS UEFA España UEFA TV Sudamérica ESPN, Disney+ México SKY Sports Estados Unidos ViX

Cómo mirar el partido en cualquier parte del mundo con VPN

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Palmarés de la Selección de Francia

Los Blues cuentan con dos títulos en Mundiales, uno de ellos como país anfitrión, además de disputar otras dos finales, todo esto de 1998 a la fecha. A nivel internacional también cuentan con dos trofeos de la Copa Confederaciones, junto a uno de la Copa de Campeones Conmebol-UEFA.

En competiciones continentales, Francia ha conquistado dos veces las Eurocopa y en una oportunidad la Liga de Naciones de la UEFA, aunque en el caso de la Euro no levantan el trofeo desde el año 2000, con una final perdida desde entonces.

TÍTULO AÑO Mundial 1998, 2018 Eurocopa 1984, 2000 Copa Confederaciones 2001, 2003 Liga de Naciones de la UEFA 2020-21 Copa de Campeones Conmebol-UEFA 1985

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