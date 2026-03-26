¿Dónde ver hoy a la Selección de Alemania? Transmisión en vivo de fútbol y canales de televisión

La Selección de Alemania es una de las grandes naciones en la historia del fútbol, pero también es una de las potencias que peor presente vive, con dos eliminaciones tempranas consecutivas en Mundiales y una nueva generación de futbolistas que si bien no carecen de talento, no han logrado dar los resultados esperados.

La Mannschaft se encuentra actualmente disputando las Eliminatorias Mundialistas de la UEFA, donde se medirá a las selecciones de Eslovaquia, Irlanda del Norte y Luxemburgo en el Grupo A, donde a pesar de ser favoritos, no hay garantías de evitar caer al repechaje o incluso enfrentar el riesgo de perderse la Copa del Mundo.

Alemania se encuentra dirigida por Julian Nagelsmann, quien no tardó en pasar de joven sensación a seleccionador nacional, cargo que ocupa desde 2023 y que desde entonces le ha visto afrontar los retos de la Eurocopa y la Liga de Naciones. Antes de su nombramiento como técnico de la Mansschaft, Nagelsmann pasó por los clubes de Hoffenheim, RB Leipzig y Bayern Múnich. Con los Bávaros ganó la Bundesliga, Copa de Alemania y Supercopa de Alemania.

La Mannschaft cuenta con futbolistas de clase mundial en todas sus líneas, nombres como Marc-André Ter Stegen, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Joshua Kimmich, David Raum, Angelo Stiller, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Serge Gnabry, Kai Havertz y Nick Woltemade.

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DÓNDE VER EN STREAMING Y TV A LA SELECCIÓN DE ALEMANIA

La Selección de Alemania disputa las Eliminatorias de la UEFA, mismas que terminan en noviembre de 2025. La Mannschaft tendrá como rivales a Eslovaquia, Irlanda del Norte y Luxemburgo.

Para ver a la Mannschaft en España se encuentra disponible la única opción será a través de UEFA TV.

En México, los partidos de las Eliminatorias de la UEFA son transmitidos en exclusiva por SKY Sports. Por su parte, en Sudamérica la transmisión se encuentra a cargo de ESPN y Disney+.

Finalmente, en Estados Unidos se pueden seguir las eliminatorias europeas en ViX.

PAÍS O ZONA ELIMINATORIAS UEFA España UEFA TV Sudamérica ESPN, Disney+ México SKY Sports Estados Unidos ViX

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Palmarés de la Selección de Alemania

La Mannschaft cuenta con cuatro títulos mundiales en su palmarés, el más reciente de ellos en 2014. Además, ha disputado otras cuatro finales en la Copa del Mundo. Su otro título internacional se dio en la Copa Confederaciones.

En la UEFA, Alemania acumula tres trofeos en la Eurocopa, junto a tres finales.

Sin embargo, los alemanes no disputan un juego por el título desde 2017, una sequía atípica para una nación con su éxito histórico.

TÍTULO AÑO Mundial 1954, 1974, 1990, 2014 Eurocopa 1972, 1980, 1996 Copa Confederaciones 2017

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