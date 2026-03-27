¿Dónde ver hoy al Inter de Milán? Transmisión en vivo de fútbol y canales de televisión

El Inter de Milán es sin duda un histórico de Italia, con la segunda mayor cantidad de títulos en la Serie A, pero contrario al caso de sus vecinos y rivales, su éxito continental no es todavía el deseado para un club de su tamaño.

A nivel europeo, los Nerazzurri suman tres títulos de Champions League, además de tener trofeos de la Europa League en sus vitrinas, al igual que triunfos en torneos globales, como el Mundial de Clubes y la Copa Intercontinental.

El Inter de Milán se encuentra dirigido actualmente por Cristian Chivu y entre sus principales figuras se encuentran futbolistas como Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Lautaro Martínez y Marcus Thuram.

En GOAL te decimos cómo ver los partidos del Inter de Milán.

DÓNDE VER EN STREAMING Y TV AL INTER DE MILÁN

El Inter de Milán participa en la temporada 2025-26 en los torneos de la Serie A, la Copa de Italia y la Champions League.

Para ver al Inter de Milán en España la señal disponible tanto para la Serie A como para la Copa Italia es DAZN. La Champions League solamente se puede seguir en Movistar.

En México, la Serie A es transmitida por ESPN y Disney+, mientas que la Copa de Italia se puede ver en Caliente TV y FOX. La Champions League se encuentra en TNT Sports y HBO MAX o FOX y Caliente TV, de acuerdo a la programación.

Por su parte, en Sudamérica el torneo de liga está disponible en ESPN y Disney+, mientras que la Copa Italia se puede seguir por DSports y DGO. La Champions League al igual que el torneo de liga, es televisada por ESPN y Disney+.

Finalmente, en Estados Unidos la Serie A es transmitida por las señales de FOX Deportes, DAZN, Paramount+ y Fubo Sports y la Copa de Italia por Paramount+. La Champions League se puede ver en Paramount+, TUDN, ViX Premium, UniMás, CBSSN.

PAÍS O ZONA SERIE A COPA DE ITALIA CHAMPIONS LEAGUE España DAZN DAZN Movistar Sudamérica ESPN, Disney+ DSports, DGO ESPN, Disney+ México ESPN. Disney+ Caliente TV, FOX TNT Sports, HBO MAX, FOX, Caliente TV Estados Unidos FOX Deportes, DAZN, Paramount+, Fubo Sports Paramount+ Paramount+, TUDN, ViX Premium, UniMás, CBSSN

Cómo mirar el partido en cualquier parte del mundo con VPN

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Palmarés y logros del Inter de Milán

TÍTULO TEMPORADA Serie A 1909-10, 1919-20, 1929-30, 1937-38, 1939-40, 1952-53, 1953-54, 1962-63, 1964-65, 1965-66, 1970-71, 1979-80, 1988-89, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2020-21, 2023-24 Copa de Italia 1938-39, 1977-78, 1981-82, 2004-05, 2005-06, 2009-10, 2010-11, 2021-22, 2022-23 Supercopa de Italia 1989, 2005, 2006, 2008, 2010, 2021, 2022, 2023 Champions League 1963-64, 1964-65, 2009-10 Europa League 1990-91, 1993-94, 1997-98 Mundial de Clubes 2010 Copa Intercontinental 1964, 1965

Links de interés

Los Nerazzurri son el segundo equipo más ganador de la Serie A con 20 scudettos a su nombre, siete de ellos en el siglo actual, después de no ganar ninguno en la década de los 90's. En la Copa Italia acumulan nueves trofeos, con su victoria más reciente en 2023, mientras que en la Supercopa de Italia se han quedado con el triunfo en ocho ocasiones. A nivel continental, Inter ha conquistado ha conquistado la Champions League en tres ocasiones y la Europa League el mismo número de veces, además de ganar el Mundial de Clubes y Copa Intercontinental en torneos globales.