¿Dónde ver hoy a la Selección de Estados Unidos? Transmisión en vivo de fútbol y canales de televisión

La Selección de Estados Unidos busca dar el siguiente paso que le permita demostrar que los últimos años de trabajo, inversión y desarrollo los pueden llevar a la élite del fútbol y no hay mejor oportunidad para ello que la próxima Copa del Mundo de la FIFA de 2026 que se disputará en su mayoría en suelo estadounidense.

En la Concacaf son junto a México el equipo más importante de la zona con siete títulos en la Copa Oro y tres más en la Liga de Naciones. A nivel internacional, Estados Unidos suma dos semifinales en la Copa América y tres más en la Copa Confederaciones.

En Mundiales, las Barras y las Estrellas consiguieron el tercer lugar en la primera edición mundialista de la historia (1930), pero desde entonces su mejor resultado son los cuartos de final (2002).

Estados Unidos se encuentra dirigido por Mauricio Pochettino, un hombre de gran experiencia en el fútbol europeo, con clubes como Tottenham, PSG y Chelsea en su currículum. Se encuentra en su primera experiencia como técnico nacional y en 2026 estará en el banquillo en un Mundial por primera vez en su carrera.

La Selección de Estados Unidos cuenta con futbolistas de calidad en todas sus líneas, nombres como Chris Richards, Antonee Robinson, Weston McKennie, Tyler Adams, Johnny Cardoso, Yunus Musah, , Malik Tillman, Brenden Aaronson, Christian Pulisic, Timothy Weah y Folarin Balogun. Un grupo con el que espera dar un paso gigantesco en casa y entregar su mejor participación en una Copa del Mundo.

En GOAL te decimos cómo ver los partidos de la Selección de Estados Unidos.

DÓNDE VER EN STREAMING Y TV A LA SELECCIÓN DE ESTADOS UNIDOS

La Selección de Estados Unidos solo disputará partidos amistosos previo a la Copa del Mundo, con rivales de alto perfil a partir de septiembre, como Japón, Corea del Sur, Ecuador, Uruguay y Paraguay.

Para ver a la Selección de Estados Unidos en España no hay una señal definida, pero exista la opción de NordVPN. Lo mismo aplica para las regiones de México y Sudamérica.

Finalmente, en Estados Unidos la transmisión de la Selección Mexicana está a cargo de las señales de TNT, Universo, TruTV, Peacock, HBO MAX y Fubo Sports, dependiendo de la programación.

PAÍS O ZONA CANAL DE TV Y STREAMING España Sin transmisión fija Sudamérica Sin transmisión fija México Sin transmisión fija Estados Unidos TNT, Universo, TruTV, Peacock, HBO MAX, Fubo Sports

Cómo mirar el partido en cualquier parte del mundo con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para poder ver partidos utilizando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, le permite establecer una conexión segura en línea durante la transmisión. Si no está seguro de qué VPN usar, consulte la guía de GOAL sobre las mejores VPN para transmitir deportes.

Palmarés de la Selección de Estados Unidos

Las Barras y las Estrellas cuentan con gran éxito en la Copa Oro con siete títulos, solo por detrás de la Selección Mexicana. Además, suman tres trofeos en la Liga de Naciones de la Concacaf. Sin embargo, no han tenido éxito a nivel internacional, a pesar de participar en competiciones como la Copa América y Copa Confederaciones.

TÍTULO AÑO Copa Oro 1991, 2002, 2005, 2007, 2013, 2017, 2021 Liga de Naciones de la Concacaf 2019-20, 2022-23, 2023-24

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