Ver EN VIVO ONLINE Reims - Olympique de Marsella por la Ligue 1: cuándo es, dónde y cómo verlo por internet en streaming y TV

En partido correspondiente a la fecha 28 de la Ligue 1, Marsella visita a Reims en el Stade Auguste-Delaune II.

Marsella se mide con Reims en juego de la fecha 28 de la Ligue 1. Con el Stade Auguste-Delaune II como escenario, Alexis Sánchez y compañía buscarán seguir presionando al PSG con victorias, mientras que su rival apunta a mantenerse cerca de los puestos europeos.

Los Focenses se presentan al compromiso después de empatar por marcador de 2-2 frente a Racing de Estrasburgo en la jornada 27, con goles de Alexis y Chancel Mbemba, además de la expulsión de Leonardo Balerdi. El equipo dirigido por Igor Tudor es segundo en la tabla general con 56 puntos, a 10 de distancia de la cima.

Por su parte, Les rouges et blancs derrotaron por 1-0 a Mónaco en su encuentro de liga más reciente, con anotación de Folarin Balogun. El cuadro a cargo de Will Still es octavo en el tablero con 43 unidades.

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Reims - Olympique de Marsella FECHA Domingo, 19 de marzo ESTADIO Auguste-Delaune II HORARIO 13:05 de Chile y Argentina, 11:05 de Colombia, 10:05 de México y 17:05 de España

CÓMO LLEGAN

LAS FORMACIONES Y SUPLENTES

CÓMO VER EL REIMS-MARSELLA

y rojiblancos se podrá ver en Sudamérica desde la plataforma de streaming de Star+ que ofrece una suscripción mensual y una anual. Para contratarlo debes dirigirte al sitio web www.starplus.com. El servicio está disponible para TV, computadoras, celulares, tabletas y consolas. El juego entre focensesy rojiblancos se podrá ver en Sudamérica desde la plataforma de streaming deque ofrece una suscripción mensual y una anual. Para contratarlo debes dirigirte al sitio web www.starplus.com. El servicio está disponible para TV, computadoras, celulares, tabletas y consolas.