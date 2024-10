Ver EN VIVO ONLINE: Pachuca vs Chivas, por el Apertura 2024 de la Liga MX, ¿Dónde ver vía streaming, por internet y apps?

Pachuca vs CD Guadalajara

El Guadalajara inicia la era post Gago en la Bella Airosa.

Como parte de la jornada 12 del torneo Apertura 2024 de la Liga MX, se ven las caras Pachuca vs Chivas. Los Tuzos no han tenido un buen semestre y por ello, no tienen margen de error en la recta final si quieren entrar a la Liguilla.

Por su parte el Guadalajara ahora deberá afrontar lo que resta de la fase regular tras la polémica partida de Fernando Gago y con Arturo Ortega como director técnico interino.

PACHUCA VS CHIVAS : FECHA Y HORA DE COMIENZO

FECHA Sábado, 19 de octubre HORA 17:00 horas, tiempo del Centro de México ESTADIO: Hidalgo

El encuentro entre Tuzos y Rojiblancos está programado para el sábado 19 de octubre en el Estadio Hidalgo de Pachuca.

La patada inicial será a las 17:00 horas, tiempo del Centro de México y 19:00 horas para Estados Unidos (EDT).

CÓMO VER PACHUCA VS CHIVAS ONLINE: CANALES Y STREAMING

MÉXICO

ESTADOS UNIDOS

TUDN

Este partido será transmitido por televisión por FOX Sports. Mediante streaming por la plataforma ViX Premium. Los aficionados que no puedan ver el juego pueden seguir las actualizaciones en vivo en GOAL.

CARA A CARA: ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS

FECHA RESULTADO TORNEO 13 abril 2024 Pachuca 1-0 Chivas Clausura 2024 23 septiembre 2023 Chivas 0-0 Pachuca Apertura 2023 11 febrero 2023 Pachuca 1-1 Chivas Clausura 2023

