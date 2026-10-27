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Serie A
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Stadio Pierluigi Penzo
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Venezia contra Inter en la Serie A: todo lo que necesitas saber

AC Milán vs Inter Milán
AC Milán
Inter Milán
Serie A
Venezia vs Inter Milán
Venezia
M. Thuram

Previa completa del Venezia-Inter en la Serie A. ¿Puede el colista poner en apuros al líder y vigente campeón?

Previa del Venezia vs Inter de la Serie A

crest
Serie A - Jornada 9
Stadio Pierluigi Penzo

El Inter, especialista en remontadas, aspira a revalidar el Scudetto

El Inter visita el estadio Pierluigi Penzo para enfrentarse al colista Venezia, impulsado por su victoria en los últimos minutos ante la Fiorentina. El centrocampista polaco Zielinski transformó un penalti en el minuto 97 para asegurar el triunfo frente a la Fiorentina. Marcus Thuram marcó el gol del empate y después provocó el penalti, una muestra de lo decisivo que se ha vuelto para el Inter en ausencia del capitán y referente Lautaro Martinez. El Inter ha ganado siete de sus ocho partidos en la Serie A, mientras que la Lazio ha firmado un arranque idéntico. En cuatro de esas siete victorias, el Inter empezó encajando un gol, lo que pone de relieve su capacidad para sobreponerse a las dificultades y remontar los partidos.

FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images

El Venezia se prepara para la prueba más difícil de Italia

La victoria por 1-0 ante el Napoli resultó ser un espejismo para el colista Venezia, que después perdió por 1-0 contra el Genoa y sigue en el último puesto de la tabla con solo tres puntos de 24 posibles. El delantero nigeriano Akor Adams, fichado del Sevilla, ha sido una de las pocas notas positivas del Venezia. Si el equipo quiere sacar algo de este partido, probablemente necesitará una gran actuación del jugador de 26 años.

Genoa CFC v Venezia FC - Serie A 2026/27Getty Images

Datos clave

  • El Inter ha ganado sus cinco enfrentamientos contra el Venezia, con un marcador global de 11-2.
  • El Inter promedia 2,9 goles por partido en la Serie A esta temporada.
  • El Venezia no ha marcado en cuatro de sus ocho partidos de liga esta temporada.

Novedades de los equipos y plantillas

Venezia contra Inter Milán alineaciones probables

3-5-2
Venezia crest
Venezia
VEN
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Inter Milán crest
Inter Milán
INT
3-5-2
F. StankovicF. StankovicJ. JesusJ. JesusR. HalhalR. HalhalM. MorenoM. MorenoA. HainautA. HainautK. PerezK. PerezS. SohmS. SohmT. BasicT. BasicR. HapsR. HapsA. AdamsA. AdamsJ. YeboahJ. YeboahI. ProvedelI. ProvedelA. BastoniA. BastoniM. AkanjiM. AkanjiY. BisseckY. BisseckH. MkhitaryanH. MkhitaryanA. DioufA. DioufN. BarellaN. BarellaH. CalhanogluH. CalhanogluC. AugustoC. AugustoM. ThuramM. ThuramF. EspositoF. Esposito
Inter Milán crest
Inter Milán
INT
3-5-2
Venezia

Once inicial

Inter Milán

Manager

  • D. Nicola
  • C. Chivu

Davide Nicola no puede contar con Bartol Franjic, Andrea Adorante ni Marin Sverko por lesión. El once previsto sitúa a Filip Stankovic en la portería, con Juan Jesus, Redouane Halhal, Matias Moreno, Antoine Hainaut y Ridgeciano Haps en la línea defensiva. Se espera que Kike Perez, Simon Sohm y Toma Basic ocupen el centro del campo, con Akor Adams y John Yeboah en ataque.

Cristian Chivu sigue lidiando con una larga lista de bajas por lesión: Lautaro Martinez, John Stones, Luis Henrique, Benjamin Pavard y Curtis Jones no están disponibles. Pese a esas ausencias, el once previsto del Inter sigue siendo temible: Ivan Provedel en la portería; Alessandro Bastoni, Manuel Akanji y Yann Aurel Bisseck en defensa; Henrikh Mkhitaryan, Andy Diouf, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu y Carlos Augusto en el centro del campo; y Marcus Thuram junto a Francesco Pio Esposito en ataque.

Estado de forma

VEN

VEN - Formulario

LAZ
L0-2
RAP
W1-0
ATA
L3-1
NAP
W1-0
GEN
L1-0
Gol marcado (encajado)
3/6
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5
INT

INT - Formulario

PAR
W3-0
CLB
L3-4
BOL
W1-3
SHK
W1-0
FIO
W2-1
Gol marcado (encajado)
12/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Venezia afronta este encuentro con dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos, en los que ha marcado tres goles y encajado nueve. Su partido más reciente terminó con una derrota por 1-0 ante el Genoa en la Serie A, después de la memorable victoria por 1-0 frente al Napoli de la semana anterior, un resultado que demostró que el Venezia puede poner en apuros a cualquier equipo de la categoría.

El Inter llega con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos, en los que ha marcado nueve goles y encajado ocho. Su resultado más reciente fue aquella remontada por 2-1 ante la Fiorentina, posterior a una victoria por 1-0 frente al Shakhtar Donetsk en la Champions League. Su única derrota en esta racha fue un 3-4 contra el Club Brugge en Europa. Si se tiene en cuenta solo la Serie A, el Inter ha ganado sus tres últimos partidos consecutivos.

Enfrentamientos directos

Cara a cara

VeneziaEmpateInter Milán
0
0
5
Copa Italia
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
5
Venezia badge
Venezia
VEN
1
F
Serie A
Venezia badge
Venezia
VEN
0
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
1
F
Serie A
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
1
Venezia badge
Venezia
VEN
0
F
Serie A
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
2
Venezia badge
Venezia
VEN
1
F
Serie A
Venezia badge
Venezia
VEN
0
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
2
F
2Goles marcados11
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos se disputó en la Coppa Italia el 3 de diciembre de 2025, cuando el Inter ganó por 5-1 en casa. Antes de eso, el Venezia recibió al Inter en la Serie A en enero de 2025 y el conjunto visitante ganó por 1-0 en el Penzo. En los cinco enfrentamientos directos más recientes, el Inter ha ganado cuatro veces y el Venezia una, con la única victoria del equipo local en un amistoso contra el Rapid Wien, no en un partido oficial. El dominio del Inter en este duelo es evidente.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Inter MilánInter MilánINT
87102310+1322
W
W
W
D
W
2
LazioLazioLAZ
8710165+1122
W
W
W
W
D
3
RomaRomaROM
8530196+1318
D
W
D
D
W
4
AC MilánAC MilánMIL
8530167+918
W
W
D
W
D
5
ComoComoCOM
8521147+717
W
W
D
L
W
6
FrosinoneFrosinoneFRC
84221713+414
D
W
L
W
D
7
JuventusJuventusJUV
8422118+314
W
L
D
W
L
8
TorinoTorinoTOR
84131311+213
W
W
W
D
L
9
CagliariCagliariCGL
841369-313
L
L
D
W
W
10
SSC NápolesSSC NápolesNAP
83231310+311
D
L
W
D
W
11
AtalantaAtalantaATA
83141415-110
D
L
W
L
L
12
LecceLecceLEC
8305914-59
L
W
L
L
W
13
BolognaBolognaBOL
8224810-28
W
L
W
D
L
14
SassuoloSassuoloSAS
82241216-48
L
L
D
L
W
15
MonzaMonzaMON
82151518-37
L
W
L
W
L
16
GénovaGénovaGEN
8215613-77
W
L
W
L
D
17
UdineseUdineseUDI
8116918-94
L
L
L
L
L
18
FiorentinaFiorentinaFIO
8116919-104
L
L
L
D
W
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
8116515-104
L
L
L
W
L
20
VeneziaVeneziaVEN
8107617-113
L
W
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

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