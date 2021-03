Vélez - Independiente, por la Copa de la Liga Profesional: día, hora, formaciones y cómo verlo online y por TV

Tras la aplastante goleada sobre Sarmiento, el Rojo visita al otro líder de la Zona B en busca de seguir sacando chapa de candidato.

El ciclo de Julio Falcioni en Independiente no había comenzado bien, con los ya habituales problemas económicos y políticos del club, junto a la derrota ante Lanús en el debut. Sin embargo, el Emperador corrigió rápido el rumbo y a pura victoria logró convertir al Rojo en una máquina de ganar, que ya empieza a sacar chapa de candidato en la Copa de la Liga Profesional y ahora tendrá una prueba de fuego para saber si está para dar pelea por el título en el certamen.

Tras haber llegado a la cima de la Zona B, el conjunto de Avellaneda ahora debe visitar al otro líder del grupo, Vélez, por la sexta fecha del campeonato. El Fortín viene de derrotar 1-0 a Talleres, dejó atrás el durísimo 7-1 que sufrió contra Boca y ahora quiere ratificar la levantada.

LA PROBABLE FORMACIÓN DE INDEPENDIENTE

Falcioni no tenía la menor intención de tocar nada en el equipo tras la categórica goleada 6-0 sobre Sarmiento de la última jornada. Sin embargo, una circunstancia que escapa a su decisión podría obligarlo a cambiar de planes: Alan Franco está a un paso de ser transferido a la MLS y, en caso de que la operación se cierre antes del fin de semana, el DT no sólo no podrá sostener los nombres, sino que seguramente tendrá que abandonar la línea de cinco defensores, ante la falta de alternativas de experiencia para la zaga (el único central que le quedaría disponible es el juvenil Patricio Ostachuk).

En la práctica de fútbol de este jueves, el entrenador paró el mismo equipo que aplastó al Verde, pero a los 20 minutos sacó a Franco, mandó a la cancha a Alan Velasco y armó un 4-2-3-1, con Silvio Romero como único punta. De esta manera, dos equipos se perfilan, según la disponibilidad o no del central.

Con Franco, el equipo será Sosa; Bustos, Barreto, Franco, Insaurralde, Lucas Rodríguez; Lucas González, Lucas Romero; Menéndez, Silvio Romero, Palacios. Sin el defensor, en tanto, se perfilan Sosa; Bustos, Barreto, Insaurralde, Lucas Rodríguez; Lucas González, Lucas Romero; Menéndez, Velasco, Palacios; Silvio Romero.

LA PROBABLE FORMACIÓN DE VÉLEZ

A pesar del triunfo 1-0 sobre Talleres, Vélez sigue sin encontrar su mejor funcionamiento. Por eso, Mauricio Pellegrino no quiso adelantar nada respecto a los 11 que saldrán al campo de juego para enfrentar al Rojo: "Cuando uno va haciendo cambios, los jugadores saben que uno busca lo mejor para el equipo. Cuando uno elige once no es porque no confía en los once que quedan afuera. Tenemos muchos chicos en condiciones de jugar y eso es una buena noticia", explicó en conferencia de prensa.

Por eso, la formación todavía es una incógnita.

DÍA, HORARIO, LOCALÍA Y ÁRBITRO

El partido se disputará el sábado 20 de marzo desde las 18.30, en el estadio José Amalfitani. El arbitraje estará a cargo de Fernando Echenique.

CÓMO VER POR TV Y ONLINE

El encuentro será televisado por Fox Sports Premium , disponible para quienes tengan contratado el Pack Fútbol. El streaming puede ser por cualquiera de los servicios online de las cableoperadoras, como Cablevisión Flow, DirecTV Play o TeleCentro Play. Las tres plataformas están disponibles tanto en computadoras, como tablets y celulares (iOS y Android).